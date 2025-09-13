बंपर डिस्काउंट में मिला स्मार्टफोन कहीं नकली तो नहीं? सरकार की ये वेबसाइट बताएगी सच्चाई, एक क्लिक में खुलेंगे सारे राज

त्योहारों के खास मौके पर सिर्फ बाजार ही नहीं, बल्कि डिजिटल मार्केट भी सज जाते हैं. अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होने से पहले Flipkart और Amazon ने अपनी सेल का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर आम लोग काफी एक्साइटेड हैं. सेल में हर सामान पर जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है. हालांकि, जहां एक ओर इन फेस्टिवल डील्स में कई सेविंग ऑफर्स का फायदा मिल जाता है, वहीं इस दौरान गलत या नकली सामान आने का भी खतरा भी काफी बढ़ जाता है. कई बार इस तरह के मामले देखने को मिल चुके हैं.

कैसे पता करेगा फोन असली है या नकली?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई यूजर्स को ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे नकली डिवाइस मिले हैं जो डिलीवर होने के कुछ वक्त के बाद ही काम करना बंद कर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी भी सेल में से कोई स्मार्टफोन ऑर्डर करने वाले हैं तो यह आपके बहुत काम की है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको जो स्मार्टफोन मिला है वो असली है या नकली.

Sanchar Saathi Portal करेगा मदद

दरअसल, यह बात तो सभी जानते होंगे कि हर मोबाइल एक 15 अंक के IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) यूनीक नंबर के साथ मिलता है. वहीं, ऑनलाइन खरीदे गए फोन की डिलीवरी के बाद अब यह पता लगाना बड़ा टास्क होता है कि आपको जो फोन दिया गया है वो फेक है या असली. इसके लिए आप सरकार की वेससाइट Sanchar Saathi Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके स्टेप्स.

1. अपने फोन की असली और नकली पहचान के लिए सबसे पहले आपको संचार साथी की ऑफिशियल साइट https://sancharsaathi.gov.in पर विजिट करना है.

2. अब साइट पर आपको होमपेज पर सिजिजन सेंट्रिक सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें

3. फिर आपको यहां Know Your Mobile/IMEI वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है.

4. इसके बाद बाद आपको एक कैप्चा और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

5. अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे सबमिट करना होगा.

6. OTP फिल करने के बाद स्मार्टफोन के 15 अंक वाले IMEI नंबर को दर्जे करें और इसे सबमिट कर दीजिए.

मिल जाएगी पूरी डिटेल

ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपके फोन की स्क्रीन पर आपके डिवाइस से जुड़ी सभी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे बैंड नेम, डिवाइस स्टेटस, मॉडल, डिवाइस टाइप और मैन्युफैक्चर डिटेल्स. इसके आधार पर आप अपने डिवाइस के असली और नकली की पहचान कर सकते हैं.