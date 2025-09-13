बंपर डिस्काउंट में मिला स्मार्टफोन कहीं नकली तो नहीं? सरकार की ये वेबसाइट बताएगी सच्चाई, एक क्लिक में खुलेंगे सारे राज
Advertisement
trendingNow12920443
Hindi Newsटेक

बंपर डिस्काउंट में मिला स्मार्टफोन कहीं नकली तो नहीं? सरकार की ये वेबसाइट बताएगी सच्चाई, एक क्लिक में खुलेंगे सारे राज

Flipkart और Amazon की सेल शुरू होने में अब बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया है. ऐसे में अगर आप भी सेल के दौरान स्मार्टफोन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो संभल जाएं, क्योंकि इस दौरान कई बार फेक डिवाइस भी भेज दिए जाते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंपर डिस्काउंट में मिला स्मार्टफोन कहीं नकली तो नहीं? सरकार की ये वेबसाइट बताएगी सच्चाई, एक क्लिक में खुलेंगे सारे राज

त्योहारों के खास मौके पर सिर्फ बाजार ही नहीं, बल्कि डिजिटल मार्केट भी सज जाते हैं. अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होने से पहले Flipkart और Amazon ने अपनी सेल का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर आम लोग काफी एक्साइटेड हैं. सेल में हर सामान पर जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है. हालांकि, जहां एक ओर इन फेस्टिवल डील्स में कई सेविंग ऑफर्स का फायदा मिल जाता है, वहीं इस दौरान गलत या नकली सामान आने का भी खतरा भी काफी बढ़ जाता है. कई बार इस तरह के मामले देखने को मिल चुके हैं. 

कैसे पता करेगा फोन असली है या नकली?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई यूजर्स को ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे नकली डिवाइस मिले हैं जो डिलीवर होने के कुछ वक्त के बाद ही काम करना बंद कर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी भी सेल में से कोई स्मार्टफोन ऑर्डर करने वाले हैं तो यह आपके बहुत काम की है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको जो स्मार्टफोन मिला है वो असली है या नकली.

ऑफिस में अब Gen-Z बने AI गुरु, सीनियर्स को सिखा रहे टेक्नोलॉजी, मचा डिजिटल धमाका!

Add Zee News as a Preferred Source

Sanchar Saathi Portal करेगा मदद
दरअसल, यह बात तो सभी जानते होंगे कि हर मोबाइल एक 15 अंक के IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) यूनीक नंबर के साथ मिलता है. वहीं, ऑनलाइन खरीदे गए फोन की डिलीवरी के बाद अब यह पता लगाना बड़ा टास्क होता है कि आपको जो फोन दिया गया है वो फेक है या असली. इसके लिए आप सरकार की वेससाइट Sanchar Saathi Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके स्टेप्स.

1. अपने फोन की असली और नकली पहचान के लिए सबसे पहले आपको संचार साथी की ऑफिशियल साइट https://sancharsaathi.gov.in पर विजिट करना है.
2. अब साइट पर आपको होमपेज पर सिजिजन सेंट्रिक सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें
3. फिर आपको यहां Know Your Mobile/IMEI वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है.
4. इसके बाद बाद आपको एक कैप्चा और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
5. अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे सबमिट करना होगा.
6. OTP फिल करने के बाद स्मार्टफोन के 15 अंक वाले IMEI नंबर को दर्जे करें और इसे सबमिट कर दीजिए.

हर खरीदारी पर मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट, जान लें कौन सा क्रेडिट कार्ड है आपके लिए बेस्ट

मिल जाएगी पूरी डिटेल
ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपके फोन की स्क्रीन पर आपके डिवाइस से जुड़ी सभी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे बैंड नेम, डिवाइस स्टेटस, मॉडल, डिवाइस टाइप और मैन्युफैक्चर डिटेल्स. इसके आधार पर आप अपने डिवाइस के असली और नकली की पहचान कर सकते हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

FlipkartAmazon

Trending news

26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
;