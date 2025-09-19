धक्का-मुक्की छोड़ो! Flipkart मिनटों में दिलाएगा iPhone 17, साथ में धमाकेदार डिस्काउंट के साथ, ये रही पूरी डिटेल

iPhone 17 Home Delivery: Apple की नई सीरीज iPhone 17 आज से मिलने लगी है और कस्टमर इसे खरीदने के लिए लिए रात से ही लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं. कई Apple स्टोर से तो मार-पीट की भी खबरें सामने आई हैं. ऐसे में अगर आप भी iPhone 17 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. न कहीं जाए और न लाइन लगाए आपके घर तक iPhone 17 पहुंचेगा वो भी बड़े डिस्काउंट ऑफर के साथ. फेस्टिव सीजन को लेकर Flipkart पर शुरू होने वाली सेल Big Billion Days में आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा.

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart की 23 सितंबर से इस साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days शुरू होगी. इसका फायदा Flipkart Minutes पर भी यूजर्स उठा सकेंगे और देशभर में 19 शहरों के 3000 पिन कोड्स में मात्र 10 मिनट में iPhone 17 की डिलिवरी की जाएगी. सबसे खास बात यह है कि जिस iPhone 17 को खरीदने के लिए लिए लोगों को आज धक्का मुक्की करनी पड़ रही है वही फोन केवल 10 मिनट में डिलीवर कर दिया जाएगा.

इन शहरों के लोगों को भी मिलेगी यह सुविधा

फ्लिपकार्ट मिनट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फास्ट डिलीवरी सेवा है, जो ग्राहकों को तुरंत उनके ऑर्डर किए हुए प्रोडक्ट्स घर पहुंचाती है. बिग बिलियन डेज सेल के दौरान मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर्स और फायदे इस सर्विस के साथ भी लागू होंगे. इसके जरिए सिर्फ टियर-1 शहरों तक ही नहीं, बल्कि अंबाला, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और पटना जैसे टियर-2 शहरों में भी लाखों ग्राहकों को अपने ऑर्डर का लंबा इंतजार किए बिना सामान मिल सकेगा.

मिनटों में होगी इन फोन्स की डिलिवरी

फ्लिपकार्ट मिनट्स सर्विस के माध्यम से कब कुछ स्मार्टफोन्स की डिलिवरी सिर्फ कुछ मिनटों में की जाएगी. इस लिस्ट में लेटेस्ट Apple iPhone 17 के साथ-साथ Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S24 5G, Samsung Galaxy S24 FE 5G, Motorola Edge 60 Fusion 5G, Oppo K13X, Realme P4 5G, Poco F7, Nothing CMF Phone 2 Pro और Vivo T4x 5G शामिल हैं.

सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ ही ग्राहकों को रियल-टाइम स्मार्टफोन एक्सचेंज का फायदा भी मिलेगा. यह भारत का ऐसा पहला हायपर लोकर प्लेटफॉर्म होगा जहां कस्टमर सेल के दौरान इंस्टेंटली अपने पुराने डिवाइस ट्रेड-इन और एक्सचेंज कर नए फोन खरीद पाएंगे.

ये इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स भी फटाफट घर पहुंचेंगे

बिग बिलियन डेज सेल के दौरान ग्राहक केवल स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स की डिलिवरी भी मिनटों में प्राप्त कर सकेंगे. इस लिस्ट में Apple AirPods Pro (2nd Gen), boAt Aavante Bar 480, Samsung Fit 3, Redmi Move, Philips Multigroomer Trimmer, Samsung Galaxy Book 4, Fujifilm Instax Mini Film Rolls, Logitech वायरलेस माउस, Ambrane MagSafe, Apple चार्जर, Philips हेयर स्ट्रेटनर और Apple iPad A16 जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं.

