Samsung का धांसू 5G फोन सीधे ₹25,000 सस्ता! 50MP कैमरा और Snapdragon 8 Gen 3 का तगड़ा कॉम्बो

Samsung Galaxy S24 Price Drop: Flipkart की बिग बैंग दिवाली सेल में 65,000 रुपये वाला ब्रांडेड फोन की कीमत में भारी गिरावट आई है. Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और शानदार कैमरा वाला यह फोन बैंक और एक्सचेंज ऑफर के साथ सबसे सस्ती कीमत पर मिल रहा है. ऐसा बेहतरीन मौका हाथ से न जाने दें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:30 PM IST
Samsung का धांसू 5G फोन सीधे ₹25,000 सस्ता! 50MP कैमरा और Snapdragon 8 Gen 3 का तगड़ा कॉम्बो

Flipkart Big Bang Sale: दिवाली के बाद भी Flipkart पर धमाकेदार बिग बैंग दिवाली सेल जारी है और इस सेल में एक ऐसा स्मार्टफोन मिल रहा है जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy S24 5G की, इसकी कीमत वैसे तो लगभग 65,000 रुपये होती है. लेकिन ग्राहक इसे बिना किसी एक्सचेंज ऑफर के 40,000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं. इस प्राइस सेगमेंट में यह फोन अपने दमदार Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा और AI फीचर्स के साथ एक शानदार डील है.

यह भी पढ़ें: Poco F8 Ultra का पहला लुक सामने! पीछे से दिखेगा एकदम झक्कास, जानिए क्या होंगे फीचर्स

Galaxy S24 पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट मिल

Add Zee News as a Preferred Source

Flipkart सेल में सैमसंग का यह प्रीमियम 5G फोन 25,000 रुपये की भारी कटौती के बाद सिर्फ 39,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है. अगर आप SBI फ्लिपकार्ट बैंक कार्ड जैसे चुनिंदा कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. इससे फोन की कीमत सिर्फ 38,999 रह जाएगी. इसके अलावा आप Samsung Galaxy S24 5G को 6,667 रुपये हर महीने की नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं.

एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाएं
Samsung Galaxy S24 5G पर 38,900 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. हालांकि यह डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगा. ग्राहक अतिरिक्त पेमेंट करके इस फोन को एक्स्ट्रा वांरटी जैसे बेनिफिट्स में खरीद सकते हैं. 

Samsung Galaxy S24 5G के फीचर्स
Galaxy S24 में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.2 इंच का ब्राइट AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 2,600 निट्स तक है. परफॉर्मेंस के मामले में यह दमदार है क्योंकि इसमें Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट मिलता है. फोन में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Android यूजर्स के लिए iPhone वाला फीचर! इस ऐप से जानें फोन की बैटरी हेल्थ और बचाएं हजारों रुपये

फोटोग्राफी के लिए Samsung Galaxy S24 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. 50MP का प्राइमरी, 12MP का अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है. सामने 12MP का सेल्फी कैमरा है. फोन में 4,000 mAh की बैटरी और 25W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

FlipkartSamsung phone

