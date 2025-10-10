₹30,000 की सीधी बचत! धड़ाम से गिरी Samsung के प्रीमियम फोन की कीमत, Flipkart पर मची लूट

Flipkart Sale Discount on Galaxy S24 Fe: फ्लिपकार्ट की Big Bang Diwali Sale 2025 शुरू हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ Plus और Black मेंबर्स के लिए. इस धमाकेदार सेल में स्मार्टफोन से लेकर कई चीजों पर भारी डिस्काउंट उपलब्ध है. सेल में सबसे बड़ी डील Samsung Galaxy S24 FE पर है. इसे बहुत सस्ती कीमत पर खरीदने का शानदार मौका हाथ से न जाने दें.

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE, यह फोन प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है. अब बेहद कम कीमत पर मिल रहा है. Flipkart Big Bang Diwali Sale में यह फोन 32,000 रुपये से भी कम दाम में खरीदा जा सकता है. अगर आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक धांसू स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो यह डील मिल न करें. आइए जानते है Galaxy S24 FE पर धमाकेदार डिस्काउंट के बारे में.

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE पर शानदार डिस्काउंट

भारत में 59,999 रुपये में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy S24 FE अब आपकी हाथों में होगा. Flipkart Big Bang Diwali Sale में इस स्मार्टफोन पर 29,000 रुपये की सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. जिससे इस फोन की कीमत सिर्फ 30,999 रुपये हो गई है. यह कीमत 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर 23,700 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 FE के बेहतरीन फीचर्स

दमदार फीचर्स से लोडेड Samsung Galaxy S24 FE में 6.7-इंच का स्मूथ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है. बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 2400e चिपसेट के साथ 8GB रैम शामिल है.

स्मार्टफोन में 4,700mAh की पावरफुल बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है. फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP मेन कैमरा मिलता है. शानदार सेल्फी के लिए 10MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.