GST घटते ही TV, फ्रिज खरीदने के लिए टूट पड़े लोग! क्रेडिट कार्ड से एक दिन में उड़ाए ₹1,00,00,00,00,000

22 सितंबर को पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही दिन में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया. इसके साथ ही यह दिन नवरात्रि का पहला दिन भी था, जिससे लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी को और बढ़ा दिया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:04 AM IST
Online Credit Card Spending: त्यौहारों का सीजन शुरू होते ही Flipkart की Big Billion Day सेल और Amazon का Great Indian Festival सेल चल रही हैं. इन दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर क्रेडिट कार्ड खर्च को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है. अनुमान है कि सितंबर महीने में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च 1.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

सितंबर में क्रेडिट कार्ड खर्च इतना ज्यादा क्यों बढ़ा?
22 सितंबर को पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही दिन में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया. इसकी वजह दो बड़ी चीजें रहीं –
• नए कम GST रेट्स लागू होना
• त्यौहारों की बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स की शुरुआत

इसके साथ ही यह दिन नवरात्रि का पहला दिन भी था, जिससे लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी को और बढ़ा दिया.

पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा रहा प्रदर्शन?
26 सितंबर तक ही ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च 1.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. पिछले साल अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 1.06 लाख करोड़ रुपये था. चूंकि अभी चार दिन बाकी थे, उम्मीद की जा रही है कि यह खर्च 1.15 से 1.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

पिछले साल दशहरा और दिवाली अक्टूबर में आए थे, जबकि इस बार त्यौहारों की सेल्स सितंबर से ही शुरू हो गईं. इसी वजह से इस साल सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है.

डेबिट कार्ड क्यों पीछे रह गए?
क्रेडिट कार्ड के मुकाबले डेबिट कार्ड खर्च काफी कम रहा. अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन डेबिट कार्ड खर्च 14,300 करोड़ रुपये था, जबकि इस साल सितंबर में यह अब तक सिर्फ 11,000 करोड़ रुपये तक पहुंच पाया है. इससे साफ है कि लोग अब ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं. इसमें बैंकों और ब्रांड्स के को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और फिनटेक कंपनियों के RuPay-UPI लिंक्ड कार्ड्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई है.

क्या UPI की लोकप्रियता कम हो रही है?
भारत में सबसे लोकप्रिय पेमेंट सिस्टम UPI है, लेकिन सेल सीजन के दौरान यह थोड़ी धीमी पड़ गई. वजह यह रही कि ज्यादातर ऑफर्स और डिस्काउंट कार्ड पेमेंट्स पर आधारित थे.
• सितंबर के पहले 10 दिनों में UPI वॉल्यूम औसतन 670 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रतिदिन था, लेकिन सेल के दिनों में यह घटकर 640 मिलियन पर आ गया.
• लेन-देन की वैल्यू भी आमतौर पर 1 लाख करोड़ रुपये पार करती है, लेकिन सेल के दौरान यह घटकर 80,000 करोड़ रुपये प्रतिदिन रह गई.

UPI इतना बड़ा है कि सेल्स का असर नहीं पड़ता
क्रेडिट कार्ड पर सेल के दौरान प्रतिदिन खर्च लगभग 5,000 करोड़ रुपये बढ़ा, जो उनके लिए 50% की बड़ी बढ़ोतरी है. लेकिन UPI के लिए यही आंकड़ा केवल 5% का फर्क लाता है. असल में UPI पर एक महीने में खर्च का अंतर 30,000 करोड़ रुपये तक होता है, जबकि सामान्य तौर पर क्रेडिट कार्ड का मासिक खर्च 95,000 करोड़ रुपये रहता है – जिसे UPI एक ही दिन में मैच कर लेता है. यानी UPI इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि Flipkart और Amazon जैसी सेल्स भी उसके आंकड़ों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पातीं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

;