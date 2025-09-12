iPhone 17 आते ही थोक के भाव में बिकेंगे iPhone 16 और iPhone 14! कीमत देखकर झूम उठेंगे आप

Flipkart Big Billion Days 2025: अगर आप फेस्टिवल सीजन डील में नया फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Flipkart ने Big Billion Days Sale 2025 को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. फ्लिपकार्ट ने iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max के सेल प्राइज जारी कर दिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि iPhone 16 बहुत ही कम दाम में खरीदने का मौका है, वहीं iPhone 14 पर भी शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. ऐसे में कस्टमर नए आईफोन के साथ-साथ पुराने मॉडल्स को भी कम दाम पर खरीद सकेंगे.

कब से शुरू होगी सेल

इस बार Flipkart का बिग बिलियन डेज सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है. सेल में कुछ बैंक के कार्ड पर बंपर छूट का ऑफर मिलेगा. साथ ही फोन्स को बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर और मंथली किस्त पर भी खरीदने का मौका मिलेगा. इसी बीच फ्लिपकार्ट ने BBD Sale में आईफोन के सारे ऑफर्स बता दिए हैं.

जान लीजिए अभी कितनी है कीमत

iPhone 17 Series को ऐप्पल ने 9 सिंतबर को लॉन्च कर दिया है. iPhone 17 के लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 की कीमत कम कर दी है. फोन की कीमत में अब 10 हजार रुपये का कटौती हो गई है. फोन की कीमत अब 69,900 रुपये से शुरू हो रही है.

वहीं फ्लिपकार्ट के इस सेल में iPhone 16 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 51,999 रुपये होगी. साथ ही अगर आप कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा. जिससे इस सेल में आईफोन 16 स्मार्टफोन 17,901 रुपये कम में मिलेगा.

सिर्फ 39,999 में मिलेगा आईफोन 14

फ्लिपकार्ट के Big Billion Days Sale 2025 सेल में आईफोन 14 भी बहुत कम दाम में मिलने वाला है. आईफोन 14 को 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकेगा. आपको बता दें कि अभी iPhone 14 फ्लिपकार्ट पर 52,990 रुपये में मिल रहा है.

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी 23 से शुरू

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में Axis और ICICI बैंक के कार्ड पर इस यूजर को 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है. साथ ही फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत की इंस्टेंट सेविंग भी होगी. इन सब के साथ ही सेल में प्रोडक्ट की कीमत भी काफी कम हो जाएगी.

इस बार 23 सितंबर से ही अमेजन पर भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होगी. साथ ही प्राइम मेंबर के लिए सेल एक दिन पहले ही शुरू कर दी जाएगी. प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने वाले सभी डील्स का पहले लाभ उठा पाएंगे. सेल में SBI के कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी कस्टर को मिलेगा.

