Flipkart ऑफिस में ट्रक भरकर पहुंचे रजाई-तकिये! कर्मचारी बोला- यहीं कटेंगी रातें... बवाल के बाद डिलीट हुआ Video
एक Flipkart मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में बेंगलुरु ऑफिस में गद्दे और तकिए ट्रक से उतारते दिखाए गए हैं. कैप्शन में कर्मचारी ने लिखा – “Yes, we do night stays in the office.” 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:30 AM IST
Flipkart Big Billion Days 2025 सेल ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. भारी छूट, मोबाइल से लेकर मेकअप तक सब कुछ सस्ते दामों में मिल रहा है. लेकिन जितनी चमकदार यह सेल बाहर से दिख रही है, उतनी ही थकान और बहस इसके अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए लेकर आई है. एक वायरल वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है — क्या इन बड़ी सेल्स के पीछे टॉक्सिक वर्क कल्चर छिपा है?

क्या सच में Flipkart कर्मचारी ऑफिस में सोने को मजबूर हैं?
सोशल मीडिया पर कैसी हुई प्रतिक्रिया?
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इंस्टाग्राम और ट्विटर (अब X) पर यूज़र्स ने कंपनी की आलोचना शुरू कर दी. एक यूज़र ने लिखा, “Glorifying toxic work culture is a flex these days.” यानी अब इस तरह की मेहनत को फैशन बना दिया गया है. एक और यूज़र ने तंज कसा – “क्या हर घंटे प्राइस मैन्युअली अपडेट करते हो जो इतनी देर तक ऑफिस में रहना पड़ता है?” कई लोगों ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान मिलना चाहिए और ऑफिस में हाइजीन की व्यवस्था भी होनी चाहिए. तकियों को बिना कवर लाने पर भी कई यूज़र्स ने सवाल उठाए.

फिर क्यों हटाया गया वीडियो?
इस भारी आलोचना के बाद, कुछ ही घंटों में वह कर्मचारी जिसने वीडियो डाला था, उसने उसे डिलीट कर दिया. माना जा रहा है कि कंपनी के दबाव या पब्लिक बैकलैश की वजह से पोस्ट हटाना पड़ा. हालांकि, कुछ यूज़र्स ने इस मेहनत की सराहना भी की. एक ने लिखा – “हम पिछले 4 दिन से यही कर रहे हैं, हर Sleepless Night एक नई सफलता की कहानी लिखती है.” यानी कुछ लोगों को यह डेडिकेशन और टीम स्पिरिट की मिसाल भी लगी. Flipkart जैसी कंपनियां जब सेल के दौरान करोड़ों का व्यापार करती हैं, तो सवाल उठता है कि क्या इसका बोझ कर्मचारियों पर नहीं पड़ता? क्या लंबी शिफ्ट्स और ऑफिस में रातें गुजारना एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है?

जहां एक ओर ग्राहक कम कीमत पर खुश होते हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की मेहनत, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि कंपनियां सफलता के साथ-साथ अपने कर्मचारियों की भलाई को भी प्राथमिकता दें

