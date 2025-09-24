Flipkart से शख्स ने ऑर्डर किया iPhone 16! डिब्बा देकर भाग गया डिलीवरी ब्वॉय, असलियत ने उड़ाए होश

हर साल फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज़ सेल कई लोगों के लिए सबसे बड़ी खरीदारी का मौका होता है. नए-नए प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट पाने की उम्मीद से ग्राहक बहुत उत्साहित होते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों से यह सेल निराशाजनक अनुभवों की वजह भी बनती जा रही है. सोशल मीडिया पर लोगों के शिकायतों के सैकड़ों पोस्ट देखे जा सकते हैं, जिसमें कईयों ने पेमेंट के बाद भी ऑर्डर कैंसिल हो जाना या फिर डिस्काउंट वाली कीमतों का गायब होना बताया है. हाल ही में एक ग्राहक के साथ जो हुआ, उसने इस समस्या को और भी स्पष्ट कर दिया.

फ्लिपकार्ट का आईफोन 16 ऑर्डर: क्या हुआ सच में?

राजत ने सोशल मीडिया पर अपनी खरीदी का एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने दो आईफोन 16 के ऑर्डर दिए थे, दोनों 256GB स्टोरेज के साथ. इस स्टोरेज का विकल्प आईफोन 16 की बेस मॉडल (128GB) से एक स्तर ऊपर होता है. एक फोन की डिलीवरी अगले दिन होने वाली थी और दूसरे की ‘फ्लिपकार्ट मिनट्स’ डिलीवरी थी, जो 20 मिनट के अंदर देने का वादा करती है. लेकिन यहाँ से शुरू हुआ राजत का दुखद सफर.

20 मिनट की डिलीवरी का 12 घंटे का इंतजार?

राजत ने देखा कि जो फोन 20 मिनट में आने वाला था, वह आधी रात के बाद भी नहीं पहुंचा. उन्होंने कई बार कस्टमर सपोर्ट और डिलीवरी एजेंट से संपर्क किया, पर कोई समाधान नहीं मिला. डिलीवरी बॉय बार-बार लोकेशन बदलता रहा. आखिरकार, फोन उनके पास 12:53 बजे आधी रात को पहुंचा. जल्दी में राजत ने बॉक्स के रंग और सीरियल नंबर चेक किए, लेकिन स्टोरेज की जांच नहीं की. डिलीवरी एजेंट ने भी जल्दबाजी में सब ठीक होने का भरोसा दिलाया.

जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ उलट गया

फोन सेटअप करते समय राजत को पता चला कि बॉक्स पर लिखा 256GB का मॉडल होने के बावजूद, असल में फोन 128GB का था. उससे भी बड़ी बात यह थी कि फोन के IMEI नंबर और बिल पर लिखा IMEI नंबर मेल नहीं खा रहा था. यह धोखाधड़ी का साफ संकेत था. राजत काफी परेशान हो गए और तुरंत फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से संपर्क किया.

फ्लिपकार्ट ने कैसे किया समाधान?

शुरुआती दिक्कतों के बाद, फ्लिपकार्ट की टीम ने राजत की शिकायत पर ध्यान दिया. उन्होंने गलत फोन वापस लेने और पैसे वापस करने की व्यवस्था की. हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में काफी तनाव और मेहनत लगी. सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि फ्लिपकार्ट को इस तरह की समस्याओं को पहले ही रोकना चाहिए, ताकि ग्राहक शांति से खरीदारी कर सकें.

क्या हम खुद भी सावधान रहें?

इस घटना से एक बात स्पष्ट होती है: डिलीवरी मिलने के बाद हमें पैकेज को अच्छे से खोलकर जांचना चाहिए. रंग, सीरियल नंबर के साथ स्टोरेज और IMEI नंबर भी ठीक से देखना चाहिए. अगर राजत ने यह ध्यान रखा होता, तो शायद समस्या शुरू ही नहीं होती. Flipkart Big Billion Days Sale में खरीदारी करना तो अच्छा लगता है, लेकिन सही सावधानी और फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं. तभी यह सेल सच में ग्राहकों के लिए खुशी लेकर आ पाएगा.