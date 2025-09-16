Flipkart Sale 2025: Nothing Phone (3a) Pro से लेकर इन स्मार्टफोन्स पर भारी छूट, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग
Flipkart Sale Discounts on Smartphones: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल 2025 जल्द ही शुरू होने वाली है. जिसमें ग्राहकों को स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट मिलेगी. कंपनी ने अपकमिंग डील्स का खुलासा कर दिया है. साथ ही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का लाभ भी मिलेगा.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:33 PM IST
Flipkart Sale offers: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है. वहीं प्लस मेंबर्स और ब्लैक मेंबर्स इस सेल को 1 दिन पहले ही 22 सितंबर से एक्सेस कर पाएंगे. सेल के दौरान स्मार्टफोन समेत टीवी, लैपटॉप, ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और बाकी प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे. कंपनी धीरे-धीरे फोन्स पर अपनी डील्स का एलान कर रहा है. ग्राहको को Axis और ICICI बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% की छूट मिलेगी. आइए डील्स में उपलब्ध फोन्स को देखते हैं.

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 में स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट:

Nothing Phone (3a) Pro
 फ्लिपकार्ट सेल में Nothing Phone (3a) Pro की कीमत 29,999 रुपये से घटकर सिर्फ 24,999 रुपये में मिलेगा. नथिंग के इस फोन में 6.7 इंच FHD+ फ्लेकसिबल Amoled डिस्प्ले मिलती है. साथ ही Snapdragon 7s Gen 3 4nm का प्रोससर दिया गया है. यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 बेस्ड नथिंग OS 3.1 पर काम करता है. 3a Pro के रियर में 50MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके अलावा 5000mAh की बैटरी और 50W  की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

POCO X7 PRO 5G
Flipkart सेल में POCO X7 PRO 5G का प्राइस 19,999 रुपये है. इसमें आपको बैंक ऑफर और एक्स्ट्रा छूट का लाभ मिलता है. पोको X7 प्रो में 6.67 इंच की Amoled डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है. X7 PRO में एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड HyperOS 2.0 पर वर्क करता है. फोन में 6550mAh बैटरी और 90W हाइपरचार्ज का सपोर्ट शामिल है. 

CMF Phone 2 Pro 

फ्लिपकार्ट पर CMF Phone 2 Pro का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 18,999 रुपये से कम होकर अब 14,999 रुपये हो गया है. इस डिवाइस में 6.77 इंच फुल HD+Amoled डिस्प्ले और 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. Phone 2 Pro एंड्रॉइड 15 पर बैस्ड नथिंग OS 3.2 से काम करता है. नथिंग के इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 प्रो प्रोसेसर मिलता है. प्रो 2 के रियर में 50MP प्राइमरी कैमरा है. साथ ही 5000mAh बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग समेत 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. 

