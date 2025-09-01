Flipkart Big Billion Days Sale की डेट लीक! Amazon सेल देगी बराबर की टक्कर, मिलेंगे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट

Fipkart-Amazon Sale 2025: नए प्रोडक्ट और गैजैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. Flipkart ने अपनी Big Billion Days Sale 2025 का पेज लाइव कर दिया है. इसमें बंपर डिस्काउंट की डिटेल्स भी दिखाई गई है. वहीं दूसरी तरफ, Amazon ने भी Great Indian Festival Sale के लिए माइक्रो साइट लॉन्च कर दी है. फिलहाल दोनों प्लेटफॉर्मस पर 'Coming Soon' लिख आ रहा है. यानि सेल जल्द ही शुरू होने वाली है. सेल में कुछ बैंक कार्ड और प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लिपकार्ट की डेट लीक हो गई है, यह सेल इस महीने के बीच से शुरू हो सकती है. आइए जानते हैं फ्लिपकार्ट सेल की डेट और दोनों पेज पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में.

Flipkart Sale सितंबर में शुरू होगी

एक एडवाइजर और रिव्यूवर Satish Kumar Agarwal ने अपने X पर पोस्ट में बताया है कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 15 सितंबर 2025 से शुरू हो सकती है. लेकिन फ्लिपकार्ट की तरफ से डेट की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. जल्द ही Flipkart सेल की डेट आ सकती है.

Flipkart Sale में बंपर डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट पर सेल का पेज लाइव हो चुका है. इसके मुताबिक, आपको सेल में ICICI और Axis बैंक के कार्ड पर 10% तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड पर भी 10% का तुरंत ऑफ मिलेगा. इस सेल में आपको स्मार्ट टीवी से लेकर, बेहतरीन फोन्स, फर्नीचर, लैपटॉप और भी कई प्रोडक्ट्स पर बंपर ऑफर मिलेगा.

गैजेट्स पर मिलेगी भारी छूट

आप इस सेल में Samsung के शानदार लैपटॉप Galaxy Book4 को 40 हजार रुपये से भई कम में खरीद सकेंगे. पेज पर और भी कई प्रोडक्ट्स की कीमत बताई गई है. सेल की डेट आने तक फ्लिकार्ट स्लोली डिस्काउंट्स के बारे में बताएगा. इसके अलावा इस सेल में iPhone पर तगड़ा ऑफर मिलता है. साथ ही iPhone 16 सीरीज पर काफी छूट मिल सकता है, क्योंकि जल्द ही iPhone 17 की ग्रैंड एंटरी होने वाली है.

Amazon Great Indian Festival Sale में मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट

दूसरी तरफ अमेजन भी अपनी धमाकेदार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की जोर शोर से तैयारी कर रहा है. हालांकि इस सेल की डेटा अभी नहीं आई है. सेल के पेज से जानकारी मिली है कि SBI बैंक कार्ड पर 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा सेल के चलते हर रोज रात 8 बजे नए-नए डिस्काउंट आएंगे. इसमें आपको शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिलंगे. साथ ही Amazon Pay ICICI के कार्ड पर 5% तक का कैशबैक ऑफर भी दिया जाएगा.