Flipkart Big Billion Days 2025: iPhone 16 से लेकर Samsung S25 तक, सब पर मिलेगा धमाकेदार डिस्काउंट
Advertisement
trendingNow12902301
Hindi Newsटेक

Flipkart Big Billion Days 2025: iPhone 16 से लेकर Samsung S25 तक, सब पर मिलेगा धमाकेदार डिस्काउंट

Flipkart Big Billion Days Sale: हर साल की तरह इस बार भी ये सेल त्योहारी सीजन में आयोजित होगी, जिसमें स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भारी डिस्काउंट मिलने वाले हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Flipkart Big Billion Days 2025: iPhone 16 से लेकर Samsung S25 तक, सब पर मिलेगा धमाकेदार डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट ने आधिकारिक तौर पर अपनी साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days Sale 2025 की घोषणा कर दी है. हर साल की तरह इस बार भी ये सेल त्योहारी सीजन में आयोजित होगी, जिसमें स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भारी डिस्काउंट मिलने वाले हैं. फ्लिपकार्ट ने इसके लिए एक माइक्रोसाइट भी तैयार की है, जहां शुरुआती जानकारी साझा की गई है. कंपनी का दावा है कि इस बार की सेल पिछले साल से भी बड़ी और धमाकेदार होगी.

कब शुरू होगी Big Billion Days Sale?
हालांकि फ्लिपकार्ट ने अभी तक सेल की ऑफिशियल डेट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह सेल अक्टूबर में दशहरा और दिवाली से ठीक पहले आयोजित की जाएगी. पिछले वर्षों की तरह इस बार भी लाखों ग्राहकों को बेस्ट डील्स और ऑफर्स मिलेंगे.

स्मार्टफोन डील्स में सबसे ज्यादा आकर्षण
इस बार ग्राहकों की सबसे बड़ी नजर स्मार्टफोन डील्स पर होगी.
• Samsung Galaxy S25 Series: इस साल लॉन्च हुई Galaxy S25 सीरीज पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने की संभावना है. इसके अलावा Galaxy S25 FE मॉडल पर भी धमाकेदार ऑफर आ सकते हैं.
• Apple iPhone 16 Series: iPhone 17 सीरीज के अगले महीने लॉन्च होने के बाद iPhone 16 सीरीज की कीमतों में बड़ी कटौती की जाएगी. साथ ही iPhone 15 और iPhone 14 मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स मिलने की उम्मीद है.
• अन्य ब्रांड्स: Motorola, Realme, Infinix, Xiaomi और Tecno जैसी कंपनियों के बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स पर भी किफायती डील्स देखने को मिलेंगी. इन पर EMI और एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

होम अप्लायंसेज पर भारी ऑफर
सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंसेज पर भी इस बार शानदार छूट मिलने की संभावना है. फ्लिपकार्ट हर बार की तरह इस बार भी बैंक ऑफर्स और इंस्टेंट डिस्काउंट की सुविधा देगा.

क्यों है खास ये सेल?
Flipkart Big Billion Days Sale सिर्फ एक शॉपिंग इवेंट नहीं बल्कि त्योहारी सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है.
 • ग्राहकों को बेस्ट प्राइस गारंटी
 • चुनिंदा बैंकों पर इंस्टेंट डिस्काउंट
 • नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर
 • पुराने स्टॉक को क्लियर करने का बेहतरीन मौका

इन सभी कारणों से यह सेल हर साल लाखों ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है.

FAQs

Q1. Flipkart Big Billion Days Sale कब शुरू होगी?
Ans: तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यह सेल अक्टूबर में दशहरा और दिवाली से पहले होगी.

Q2. इस बार किन-किन स्मार्टफोन्स पर ऑफर मिलेगा?
Ans: Samsung Galaxy S25 Series, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 और Motorola, Realme, Infinix, Xiaomi जैसे ब्रांड्स पर ऑफर मिलेंगे.

Q3. क्या होम अप्लायंसेज पर भी डिस्काउंट होगा?
Ans: हां, स्मार्ट टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंसेज पर भी बड़े ऑफर्स मिलेंगे.

Q4. बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे क्या?
Ans: हां, फ्लिपकार्ट हर बार की तरह इस बार भी SBI और HDFC सहित चुनिंदा बैंकों पर इंस्टेंट डिस्काउंट देगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Flipkart

Trending news

Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
;