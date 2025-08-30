Flipkart Big Billion Days 2025: iPhone 16 से लेकर Samsung S25 तक, सब पर मिलेगा धमाकेदार डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट ने आधिकारिक तौर पर अपनी साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days Sale 2025 की घोषणा कर दी है. हर साल की तरह इस बार भी ये सेल त्योहारी सीजन में आयोजित होगी, जिसमें स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भारी डिस्काउंट मिलने वाले हैं. फ्लिपकार्ट ने इसके लिए एक माइक्रोसाइट भी तैयार की है, जहां शुरुआती जानकारी साझा की गई है. कंपनी का दावा है कि इस बार की सेल पिछले साल से भी बड़ी और धमाकेदार होगी.

कब शुरू होगी Big Billion Days Sale?

हालांकि फ्लिपकार्ट ने अभी तक सेल की ऑफिशियल डेट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह सेल अक्टूबर में दशहरा और दिवाली से ठीक पहले आयोजित की जाएगी. पिछले वर्षों की तरह इस बार भी लाखों ग्राहकों को बेस्ट डील्स और ऑफर्स मिलेंगे.

स्मार्टफोन डील्स में सबसे ज्यादा आकर्षण

इस बार ग्राहकों की सबसे बड़ी नजर स्मार्टफोन डील्स पर होगी.

• Samsung Galaxy S25 Series: इस साल लॉन्च हुई Galaxy S25 सीरीज पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने की संभावना है. इसके अलावा Galaxy S25 FE मॉडल पर भी धमाकेदार ऑफर आ सकते हैं.

• Apple iPhone 16 Series: iPhone 17 सीरीज के अगले महीने लॉन्च होने के बाद iPhone 16 सीरीज की कीमतों में बड़ी कटौती की जाएगी. साथ ही iPhone 15 और iPhone 14 मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स मिलने की उम्मीद है.

• अन्य ब्रांड्स: Motorola, Realme, Infinix, Xiaomi और Tecno जैसी कंपनियों के बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स पर भी किफायती डील्स देखने को मिलेंगी. इन पर EMI और एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

होम अप्लायंसेज पर भारी ऑफर

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंसेज पर भी इस बार शानदार छूट मिलने की संभावना है. फ्लिपकार्ट हर बार की तरह इस बार भी बैंक ऑफर्स और इंस्टेंट डिस्काउंट की सुविधा देगा.

क्यों है खास ये सेल?

Flipkart Big Billion Days Sale सिर्फ एक शॉपिंग इवेंट नहीं बल्कि त्योहारी सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है.

• ग्राहकों को बेस्ट प्राइस गारंटी

• चुनिंदा बैंकों पर इंस्टेंट डिस्काउंट

• नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर

• पुराने स्टॉक को क्लियर करने का बेहतरीन मौका

इन सभी कारणों से यह सेल हर साल लाखों ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है.

FAQs

Q1. Flipkart Big Billion Days Sale कब शुरू होगी?

Ans: तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यह सेल अक्टूबर में दशहरा और दिवाली से पहले होगी.

Q2. इस बार किन-किन स्मार्टफोन्स पर ऑफर मिलेगा?

Ans: Samsung Galaxy S25 Series, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 और Motorola, Realme, Infinix, Xiaomi जैसे ब्रांड्स पर ऑफर मिलेंगे.

Q3. क्या होम अप्लायंसेज पर भी डिस्काउंट होगा?

Ans: हां, स्मार्ट टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंसेज पर भी बड़े ऑफर्स मिलेंगे.

Q4. बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे क्या?

Ans: हां, फ्लिपकार्ट हर बार की तरह इस बार भी SBI और HDFC सहित चुनिंदा बैंकों पर इंस्टेंट डिस्काउंट देगा.