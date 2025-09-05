Flipkart Big Billion Days 2025; 23 सितंबर से शुरू! iPhone से लेकर Galaxy S24 पर तगड़ी छूट, मिलेंगी टॉप डील्स
Advertisement
trendingNow12909825
Hindi Newsटेक

Flipkart Big Billion Days 2025; 23 सितंबर से शुरू! iPhone से लेकर Galaxy S24 पर तगड़ी छूट, मिलेंगी टॉप डील्स

Flipkart Big Billion Sale 2025: फ्लिपकार्ट की धमाकेदार बिग बिलियन डेज सेल 2025 जल्द ही 23 सितंबर से लाइव होने वाली है. सेल में iPhone 16 से लेकर Galaxy S24 , स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे. इस शानदार मौके को हाथ से न जाने दें. आइए जानते हैं डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में डिटेल में...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Flipkart Big Billion Days 2025; 23 सितंबर से शुरू! iPhone से लेकर Galaxy S24 पर तगड़ी छूट, मिलेंगी टॉप डील्स

Flipkart Big Billion Sale Discount Offers: शॉपिंग का फेस्टिव सीजन दस्तक दे चुका है और इस बार भी ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर्स पेश किए जाएंगे. Flipkart ने अपनी बिग बिलियन डेज सेल 2025 का ऑफिशियली एलान कर दिया है, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है. इस मेगा सेल में iPhone से लेकर लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर तगड़े डिस्काउंट्स के साथ खरीदारी का सुनहरा मौका मिलेगा. 

यह भी पढ़े: BSNL लाया सबसे सस्ता 50 दिन वाला Plan! कीमत 350 से भी कम; Jio यूजर्स को होगी जलन

एक साथ मिलेंगे डबल डिस्काउंट्स

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी सेम डे शुरू होने की खबर सामने आ रही है. जिससे ग्राहकों को खरीदारी करेन पर एक साथ डबल डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे. दोनों ही शॉपिंग प्लेटफॉर्म एक से एक ऑफर्स के लिए मशहूर है. इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स की बात करें तो इनका कोई जवाब ही नहीं है. 

मेंबर्स को मिलेंगे खास ऑफर्स
Flipkart पर Axis और ICICI Bank बैंक कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही फ्लिपकार्ट ने कुछ कैटिगरी पर 'Double Discounts' देने का इशारा किया है. यानि जब आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको और भी कम में प्रोडक्ट की कीमत पड़ेगी. अगर आपके पास Flipkart Plus या Black Member है, तो हो सकता है आपको बाकी ग्राहकों के मुकाबले सेल का लाभ पहले मिले. पिछले साल भी मेंबर्स ने एक दिन पहले ही सेल के ऑफर्स का फायदा उठाया था. 

यह भी पढ़े: Apple के बाद अब ये विदेशी कंपनी खोलने जा रही भारत में पहला Store, PM Modi से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान

Big Billion Days की स्मार्टफोन डील्स

फ्लिपकार्ट की तरफ से पहले ही ब्रांडेड स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल जारी कर दी है. सेल की लाइमलाइट iPhone 16 है, जिसका ग्राहक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खासकर जब से iPhone 17 बस लॉन्च होने ही वाला है. कंपनी स्टॉक क्लियर करने के लिए कीमत में डिस्काउंट दे सकती है. साथ ही सैमसंग लवर्स Galaxy S24 पर नजर रखें हुए है, वहीं Motorola का edge 60 Pro पर बेहतरीन ऑफर्स देखने को मिलेंगे. इसके अलावा, बड़े स्मार्ट टीवी, शानदार लैपटॉप, वॉशिंग मशीन के साथ Onelplus Buds 3 TWS जैसे ब्रांडेड ईयरबड्स पर भी तगड़ी छूट मिलेगी. 

Flipkart Sale में नए प्रोडक्ट्स
इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स भी फ्लिपकार्ट सेल में चार-चांद लगा रहे हैं. सेल में Samasung Galaxy S25 Fe, गैलेक्सी टैब S11 सीरीज और Motorola Edge 60 जैसे कई बेहतरीन डिवाइस भी शामिल होने की संभावना है. इसलिए ग्राहकों को इन पर नजर बनाएं रखना फायदेमंद साबित होगा. 

तो अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल का रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि इस गोल्डन अवसर हाथ से निकल जाए. ये बेहतरीन मौका दोबारा नहीं मिलेगा. अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के बीच सेल टक्कर की चलने वाली है. ग्राहकों को त्योहारों के सीजन पर शायद ही ऐसे सौदे फिर से देखने को मिलेंगे. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

FlipkartBig Billion Days Sale 2025

Trending news

400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
;