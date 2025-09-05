Flipkart Big Billion Days 2025; 23 सितंबर से शुरू! iPhone से लेकर Galaxy S24 पर तगड़ी छूट, मिलेंगी टॉप डील्स

Flipkart Big Billion Sale Discount Offers: शॉपिंग का फेस्टिव सीजन दस्तक दे चुका है और इस बार भी ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर्स पेश किए जाएंगे. Flipkart ने अपनी बिग बिलियन डेज सेल 2025 का ऑफिशियली एलान कर दिया है, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है. इस मेगा सेल में iPhone से लेकर लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर तगड़े डिस्काउंट्स के साथ खरीदारी का सुनहरा मौका मिलेगा.

एक साथ मिलेंगे डबल डिस्काउंट्स

बता दें कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी सेम डे शुरू होने की खबर सामने आ रही है. जिससे ग्राहकों को खरीदारी करेन पर एक साथ डबल डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे. दोनों ही शॉपिंग प्लेटफॉर्म एक से एक ऑफर्स के लिए मशहूर है. इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स की बात करें तो इनका कोई जवाब ही नहीं है.

मेंबर्स को मिलेंगे खास ऑफर्स

Flipkart पर Axis और ICICI Bank बैंक कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही फ्लिपकार्ट ने कुछ कैटिगरी पर 'Double Discounts' देने का इशारा किया है. यानि जब आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको और भी कम में प्रोडक्ट की कीमत पड़ेगी. अगर आपके पास Flipkart Plus या Black Member है, तो हो सकता है आपको बाकी ग्राहकों के मुकाबले सेल का लाभ पहले मिले. पिछले साल भी मेंबर्स ने एक दिन पहले ही सेल के ऑफर्स का फायदा उठाया था.

Big Billion Days की स्मार्टफोन डील्स

फ्लिपकार्ट की तरफ से पहले ही ब्रांडेड स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल जारी कर दी है. सेल की लाइमलाइट iPhone 16 है, जिसका ग्राहक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खासकर जब से iPhone 17 बस लॉन्च होने ही वाला है. कंपनी स्टॉक क्लियर करने के लिए कीमत में डिस्काउंट दे सकती है. साथ ही सैमसंग लवर्स Galaxy S24 पर नजर रखें हुए है, वहीं Motorola का edge 60 Pro पर बेहतरीन ऑफर्स देखने को मिलेंगे. इसके अलावा, बड़े स्मार्ट टीवी, शानदार लैपटॉप, वॉशिंग मशीन के साथ Onelplus Buds 3 TWS जैसे ब्रांडेड ईयरबड्स पर भी तगड़ी छूट मिलेगी.

Flipkart Sale में नए प्रोडक्ट्स

इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स भी फ्लिपकार्ट सेल में चार-चांद लगा रहे हैं. सेल में Samasung Galaxy S25 Fe, गैलेक्सी टैब S11 सीरीज और Motorola Edge 60 जैसे कई बेहतरीन डिवाइस भी शामिल होने की संभावना है. इसलिए ग्राहकों को इन पर नजर बनाएं रखना फायदेमंद साबित होगा.

तो अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल का रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि इस गोल्डन अवसर हाथ से निकल जाए. ये बेहतरीन मौका दोबारा नहीं मिलेगा. अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के बीच सेल टक्कर की चलने वाली है. ग्राहकों को त्योहारों के सीजन पर शायद ही ऐसे सौदे फिर से देखने को मिलेंगे.