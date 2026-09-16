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फेस्टिव सीजन से पहले Flipkart का बड़ा धमाका: Big Billion Days Sale की डेट कन्फर्म, स्मार्टफोन-Laptop पर मिलेंगे ऑफर्स!

त्योहारों से पहले ऑनलाइन शॉपिंग प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. फ्लिपकार्ट की महासेल बिग बिलियन डेज 2026 का ऐलान हो गया है, जो 9 अक्टूबर से शुरू होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 16, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:33 PM IST
फेस्टिव सीजन से पहले Flipkart का बड़ा धमाका: Big Billion Days Sale की डेट कन्फर्म, स्मार्टफोन-Laptop पर मिलेंगे ऑफर्स!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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