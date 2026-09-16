/फेस्टिव सीजन से पहले Flipkart का बड़ा धमाका: Big Billion Days Sale की डेट कन्फर्म, स्मार्टफोन-Laptop पर मिलेंगे ऑफर्स!

फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए ऑफर्स की सौगात मिल सकती है. देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल्स में शामिल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2026 की तारीखों का ऑफिशियल ऐलान हो गया है. अगर आप पिछले काफी समय से कोई नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो अब अपना बजट तैयार कर लीजिए, फ्लिपकार्ट की इस साल की महासेल 9 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. खास बात यह है कि इस बार सेल में एप्पल के आईफोन से लेकर Samsung Galaxy सीरीज के स्मार्टफोन्स पर बंपर छूट मिलने की उम्मीद है. कंपनी ने इसके लिए अपनी खास माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिससे ग्राहकों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है.