/फेस्टिव सीजन से पहले Flipkart का बड़ा धमाका: Big Billion Days Sale की डेट कन्फर्म, स्मार्टफोन-Laptop पर मिलेंगे ऑफर्स!

फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए ऑफर्स की सौगात मिल सकती है. देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल्स में शामिल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2026 की तारीखों का ऑफिशियल ऐलान हो गया है. अगर आप पिछले काफी समय से कोई नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो अब अपना बजट तैयार कर लीजिए, फ्लिपकार्ट की इस साल की महासेल 9 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. खास बात यह है कि इस बार सेल में एप्पल के आईफोन से लेकर Samsung Galaxy सीरीज के स्मार्टफोन्स पर बंपर छूट मिलने की उम्मीद है. कंपनी ने इसके लिए अपनी खास माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिससे ग्राहकों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है.
Flipkart की Big Billion Days Sale 2026 सभी कस्टमर्स के लिए 9 अक्तूबर से लाइव हो जाएगी. हालांकि Flipkart Plus, Flipkart Black और Flipkart Credit Card यूजर्स को एक दिन पहले यानी 8 अक्टूबर से ही सेल का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा. इसका मतलब इन कस्टमर्स को दूसरे यूजर्स से पहले सेल के ऑफर्स और डील्स का फायदा उठाने का मौका मिलेगा.
फ्लिपकार्ट के अनुसार इस साल की सेल में ग्लोबल ब्रांड्स के कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर शानदार कीमतें और ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि अभी सभी प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली छूट की जानकारी सामने नहीं आई है.
Flipkart की माइक्रोसाइट के अनुसार Big Billion Days Sale के दौरान Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड से पेमेंट करने पर 10 फीसदी तक इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. इसके साथ ही Flipkart के Axis Bank Credit Card से भी 10 फीसदी की बचत का मौका मिलेगा.
Flipkart के Super Money से पहली ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर्स को 10 फीसदी कैशबैक भी दिया जाएगा. कस्टमर्स UPI और दूसरे पेमेंट गेटवे के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे.
Flipkart की इस सेल में स्मार्टफोन पर मिलने वाले ऑफर्स का लोगों को खास इंतजार रहता है. Apple की नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च होने के बाद पुराने और मौजूदा iPhone मॉडल्स पर आकर्षक डील्स देखने को मिल सकती हैं. इनमें iPhone 16 और iPhone 17 जैसे मॉडल शामिल हो सकते हैं. हालांकि Flipkart ने अभी इन मॉडल्स पर मिलने वाली किसी खास छूट की घोषणा नहीं की है.
इसी तरह Samsung की लेटेस्ट Galaxy S26 सीरीज पर भी कीमत में कटौती या दूसरे ऑफर्स मिलने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सेल के दौरान Galaxy S26 सीरीज की कीमत कितनी कम होगी.
Big Billion Days Sale में स्मार्टफोन के अलावा कई दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं. इनमें PC, लैपटॉप, TWS ईयरबड्स, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट होम डिवाइस, फ्रिज और स्मार्टवॉच जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं.
फिलहाल Flipkart ने प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्काउंट और कीमतों का खुलासा नहीं किया है. कंपनी सेल शुरू होने से पहले आने वाले दिनों में ज्यादा जानकारी जारी कर सकती है.
Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 8 अक्टूबर को मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस के साथ होगी, जबकि सभी ग्राहक 9 अक्टूबर से सेल का फायदा उठा सकेंगे.