30 मिनट में घर पहुंचा iPhone 16! Flipkart सेल में कीमत सिर्फ ₹52,500, खुशी से झूम उठा कस्टमर
iPhone Delivered in 30 Minutes: एक शख्स ने अपना अनोखा एक्सपीरियंस शेयर किया है. जिसमें  उन्होंने बताया कि आधी रात के बाद iPhone 16 ऑर्डर किया और आधे घंटे से भी कम समय में डिवाइस डिलीवर हो गया. आखिर इतनी तेज डिलीवरी कैसे संभव हुई? जानने के लिए आगे पढ़े...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:40 PM IST
iPhone 16 Deals on Flipkart: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2025 शुरू हो चुकी है. त्योहारों के सीजन में धमाकेदार डील्स का लाभ उठाने के लिए ग्राहक इस सेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थें. इस बार सेल में iPhone 16 सीरीज पर भारी डिस्काउंट सबसे ज्यादा चर्चा का टॉपिक रहा है. सितंबर की शुरूआत में Apple ने iPhone 17 सीरीज और iPhone Air को लॉन्च किया था. इसके बाद से ही पुराने मॉडल्स के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है. Flipkart फेस्टिव सेल में iPhone 16 सीरीज कम कीमत और शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहा है.

यह भी पढ़े: iPhone Air की मजबूती पर उठे सवाल! Bend test में टिका रहा या टूटा गया फोन? पॉपुलर YouTuber ने खोल दी पोल

iPhone 16 अब सिर्फ ₹52,497 में

एक धमाकेदार ऑफर के चलते ग्राहक iPhone 16 को 69,999 रुपये की कीमत के बजाय सिर्फ 52,497 रुपये में खरीदने का गोल्डन चांस मिल रहा है. एक खुशनसीब शख्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. जिसमें बताया कि उसने आधी रात के बाद ऑर्डर किया था. करीब आधे घंटे से भी कम समय में फोन डिलीवर भी हो गया. उसने भारी बारिश होने के बावजूद भी ऑर्डर समय से पहले पहुंचाने के लिए डिलीवरी पार्टनर की सराहना की. 

 

धड़ाम से गिरे iPhone 16 सीरीज के दाम
उस शख्स ने X प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट में लिखा,"Flipkart Big Billion Days Sale में मैंने iPhone 16 खरीदा था, आधी रात को 12:03 बजे ऑर्डर किया और रात को ही 12:23 बजे तक फोन डिलीवर भी हो गया, वाह! डिलीवरी पार्टनर को बहुत-बहुत शुक्रिया, भारी बारिश होने के बावजूद भी ऑर्डर पहुंचाने के लिए उनका सम्मान."  

यह भी पढ़े: iPhone 17 के बाद अब OnePlus मचाएगा धमाल! ला रहा झटपट फुल चार्ज होने वाला Smartphone, Leak हुई डिजाइन

प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस

फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स ऑफिशियल बिग बिलियन डेज 2025 सेल को शुरू होने से 24 घंटे पहले ही एक्सेस कर सकते हैं. इससे इन ग्राहकों को सेल में मिल रहे डिस्काउंट का लाभ उठाने का मौका पहले मिलता है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

iphone 16flipkart big billion days sale

;