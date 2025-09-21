23 सितंबर से आ रही है डिस्काउंट की सुनामी! Flipkart सेल शुरू होने से पहले जान लें ये ट्रिक, बचेगा एक्स्ट्रा पैसा

Flipkart की पॉपुलर Big Billion Days सेल की शुरुआत होने में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है. 23 सितंबर से धमाकेदार ऑफर्स की बरसात होने जा रही है. अगर आप घर के लिए कोई जरूरी सामान या खुद के लिए कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए शानदार साबित होने वाला है. स्मार्टफोन, फैशन आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ इस सेल में भारी छूट के साथ मिलेगा. लेकिन इन जबरदस्त डील्स का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको सेल शुरू होने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए, ताकि आप सही समय पर सही चीजें खरीदकर अच्छा खासा पैसा बचा सकें.

मेंबर्स को एक दिन पहले मिलेगा मौका

Flipkart Big Billion Days सेल 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है, लेकिन अगर आप इसके मेंबर हैं तो आपको एक दिन पहले, यानी 22 सितंबर से ही सेल में शॉपिंग करने का मौका मिल जाएगा. कंपनी दो तरह की मेंबरशिप देती है, Flipkart Plus और Flipkart Black. अगर आप नियमित रूप से फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते रहते हैं तो आपके पास सुपर कॉइन्स जरूर होंगे. ऐसे में आप सिर्फ 200 सुपर कॉइन्स देकर Plus मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं.

ऐसे मिलेंगे बेनेफिट्स

वहीं, Flipkart Black नाम का नया प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें अर्ली एक्सेस के साथ-साथ एक्सक्लूसिव डील्स और कई अन्य बेनिफिट्स दिए जाते हैं. Flipkart की सेल में Axis और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को खास फायदा मिलने वाला है. इन कार्ड्स पर सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है, जिससे आपकी खरीदारी और भी किफायती हो सकती है. अगर आपके पास इनमें से कोई कार्ड नहीं है तो आप अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि सेल के दौरान इसका लाभ उठाया जा सके. अगर आपके पास पहले से ये कार्ड मौजूद हैं तो उन्हें तैयार रखें, इसके बाद जैसे ही सेल लाइव होगी आप इनका इस्तेमाल करके शानदार डील्स का फायदा उठा पाएंगे.

तुरंत करें शॉपिंग

सेल के वक्त लाखों लोग एक साथ खरीदारी करते हैं, जिससे कई पॉपुलर आइटम्स जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी खास प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पहले ही उसे अपनी विशलिस्ट में जोड़ लिया जाए. इससे आपको सेल शुरू होने पर बार-बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधे ऐप या वेबसाइट खोलकर तुरंत ऑर्डर कर पाएंगे. यह तरीका न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि आपको मनचाहा सामान मिलने की संभावना भी बढ़ा देगा.