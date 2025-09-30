Advertisement
सस्ती डील का The End... iPhone-Smart TV लपकने का आखिरी मौका, Flipkart Big Billion सेल की आ गई डेडलाइन

Flipkart Sale to be End: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2025 जल्द ही खत्म होने जा रही है. अगर आप भी स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और फैशन प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो सेल खत्म होने से पहले ही अपनी पसंदीदा डील्स जरूर देख लें.

 

Sep 30, 2025, 04:55 PM IST
सस्ती डील का The End... iPhone-Smart TV लपकने का आखिरी मौका, Flipkart Big Billion सेल की आ गई डेडलाइन

Flipkart Sale Offers to End: फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 जल्द ही खत्म होने वाली है. Gadgets360 की एक रिपार्ट के मुताबिक, यह सेल 2 अक्टूबर 2025 को रात के 11:59 बजे तक ही लाइव होगी. साल की सबसे बड़ी सेल 23 सितंबर को शुरू हुई थी. सेल के दौरान कंपनी टीवी, स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज और लैपटॉप आदि प्रोडक्ट्स पर तगड़ी छूट के साथ बैंक ऑफर्स का बेनिफिट दे रही है.

यह भी पढ़ें: YouTube ने भी ट्रंप के सामने टेके घुटने! जानें क्यों देने पड़े $24.5 मिलियन, कैसे शुरू हुआ 'महासंग्राम'

Flipkart ने अपनी वेबसाइट डिटेल्स अपडेट की है कि बिग बिलियन सेल 2025 में Axis और ICICI बैंक कार्ड्स पर 10% तक का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा. इसके अलावा फ्लिपकार्ट Plus और Black मेंबर्स को अर्ली एक्सेस और एक्स्ट्रा ऑफर्स मिल रहे हैं. 

Big Billion Days 2025 सेल की खास बातें  
Flipkart बिग बिलियन डेज 2025 सेल ने इस बार भी धमाकेदार तरीके से एंट्री मारी थी. रिपोर्ट के अनुसार, सेल की एंड डेट 2 अक्टूबर 2025 को रात 11:59 बजे तक है. फ्लिपकार्ट सेल में होम अप्लायंसेज, ग्रॉसरी, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी करीब सभी कैटेगरी पर भारी डिस्काउंट और एक्स्ट्रा ऑफर्स का बेनिफिट्स मिल रहे हैं. कंपनी ने इस बाल सेल में 10 मिनट में होने वाली डिलीवरी की फैसिलिटी भी दी है. 

Flipkart सेल में बैंक और पेमेंट का बेनिफिट
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में Axis Bank और ICICI Bank कार्ड यूजर्स को 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल रहा है. साथ ही EMI पर पेमेंट करने पर भी स्पेशल डिस्काउंट उपलब्ध है. एकस्चेंज ऑफर में पुराना फोन देने पर कीमत और भी कम हो जाती है. सेलेक्टेंड प्रोडक्ट्स पर No-Cost EMI और Flipkart Pay Later जैसी सुविधाएं मौजूद है. इसकी मदद से कस्टमर आसानी से किस्तों में भी खरीदारी का लाभ उठा सकते हैं. 

स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी डिस्काउंट
बता दें कि फ्लिपकार्ट सेल में स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर्स शामिल है. इसमें Apple iPhone 16 सीरीज समेत Samsung Galaxy S24, Redmi, OnePlus 13, Poco, Realme जैसे बड़े ब्रांड्स के डिवाइसों पर तगड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं. साथ ही स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज पर भी करीब 50% तक की शानदार छूट दी जा रही है. इसके अलावा स्मार्टवॉच और लैपटॉप्स पर भी धमाकेदारी डील्स मिल रही है. 

यह भी पढ़ें: Amazon-Flipkart की सेल ने उड़ाया गर्दा! टूटे सारे रिकॉर्ड, सितंबर में ही हो गई 1.2 लाख करोड़ की खरीदारी

Flipkart सेल में स्पेशल एक्सेस 

फ्लिपकार्ट अपने Plus और Black मेंबर्स को इस सेल का अर्ली एक्सेस का बेनिफिट भी दे रही है. इसमें मेंबर्स सेल के लाइव होने से पहले ही जबरद्सत डील्स का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही 'Big Billion Days Special' नाम से भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए है. जिन्हें सिर्फ Flipkart सेल के चलते ही खरीदने का मौका मिलेगा. 

