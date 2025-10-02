Advertisement
बस कुछ घंटे और फिर नहीं मिलेंगे बंपर ऑफर्स, Flipkart Sale खत्म होने से पहले लपक लें डील्स

Flipkart Sale Ending Tonight: फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 का आज रात खत्म हो रही है. सेल के आखिरी दिन में आपके पास धमाकेदार डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ खरीदारी करने का लास्ट चांस है. सेल एंड होने से पहले देखें डील्स.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:45 PM IST
Big Billion Days Ending Tonight: हाल ही में चल रही Flipkart Big Billion Days Sale का आज लास्ट दिन है. यह शानदार सेल आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी. अगर आप आखिरी कुछ समय में डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा. सेल में स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी समेत कई प्रोडक्ट्स पर अभी भी तगड़े ऑफर्स मिल रहे हैं. आइए जानते हैं, सेल के आखिरी दिन में मिलने वाले स्पेशल ऑफर्स के बारे में.

यह भी पढ़ें: Motorola के पिटारे से निकलेगा ये धांसू 5G Smartphone! कूट-कूटकर मिलेंगे फीचर्स, सबकुछ हुआ LEAK

Flipkart सेल का आज आखिरी दिन

Flipkart की Big Billion Days सेल 23 सितंबर से  लाइव हुई थी. शुरूआत में कंपनी ने इसकी खत्म होने की डेट नहीं बताई थी. लेकिन अब Flipkart की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियर लिखा है कि यह सेल आज रात को खत्म हो रही है. यानी सेल में डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स खरीदने का सिर्फ आज का दिन ही बचा है.

सेल के लास्ट डे पर मिल रहे धमाकेदार ऑफर्स
बता दें कि फ्लिपकार्ट सेल के आखिरी दिन भी जबरदस्त छूट मिल रही है. इसमें 32 इंच के स्मार्ट टीवी पर शानदार डिस्काउंट उपलब्ध है. सैमसंग के 32 इंच के स्मार्ट टीवी को सेल के दौरान 10,116 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. 

iPhone 16 पर गजब का डिस्काउंट
स्मार्टफोन की जानकारी दें तो Vivo T4 5G आज 18,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. iPhone 16 की कीमत घटकर 53,999 रुपये रह गई है और Realme 15 Pro 26,999 रुपये में मौजूद है. यानी अभी भी सेल में काफी सारे डिस्काउंट ऑफर्स उपलब्ध है. 

फ्लिपकार्ट सेल में Wifi Printer की कीमत सिर्फ 27,999 रुपये है. Asus Creator 3050 लैपटॉप को सेल के आखिरी दिन में 49,990 रुपये में खरीद सकते हैं. साथ ही वॉटर प्यूरिफायर पर 3000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17 के बाद Apple उतारेगा ये प्रोडक्ट! जानकर Mark Zuckerberg के माथे पर आ जाएगा पसीना

Apple Smartwatch पर मिल रही छूट

Apple की स्मार्टवॉच को सिरफ 16,249 रुपये के शुरूआती प्राइस में खरीद सकते हैं. साथ ही हीरो की टॉप बाइक्स 50,429 रुपये की शुरूआती कीमत में लिस्ट की गई है. अगर आप सस्ती कीमत में प्रोडक्ट्स खरीदकर पैसे सेव करना चाहते हैं तो यह आखिरी चांस है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

flipkart big billion saleiphone 16

