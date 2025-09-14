फेस्टिव ऑफर: Flipkart पर 4600 से कम कीमत में मिल रही है ये ब्रांडेड वॉशिंग मशीन, दोबारा नहीं मिलेगा इससे अच्छा मौका!
फेस्टिव ऑफर: Flipkart पर 4600 से कम कीमत में मिल रही है ये ब्रांडेड वॉशिंग मशीन, दोबारा नहीं मिलेगा इससे अच्छा मौका!

Thomson Washing Machine: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही हर कोई शॉपिंग के लिए डिस्काउंट ऑफर तलाशने लगता है. ई-कॉमर्स कंपनियां भी फेस्टिव सीजन में जमकर ऑफर लाती हैं. ऐसे में अगर आप सस्ती और ब्रांडेड वॉशिंग मशीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट का यह ऑफर आपके लिए है. फ्लिपकार्ट पर ब्रांडेड वॉशिंग मशीन 4600 रुपये से भी कम कीमत में मिल रही है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:19 PM IST
फेस्टिव ऑफर: Flipkart पर 4600 से कम कीमत में मिल रही है ये ब्रांडेड वॉशिंग मशीन, दोबारा नहीं मिलेगा इससे अच्छा मौका!

Thomson Washing Machine: अगर आप भी नई वॉशिंग मशीन खरीदने का सोच रहे हैं और महंगी कीमतें देखकर रुक जाते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. फेस्टिव सीजन से पहले ही ई-कॉमर्स साइटों पर धमाकेदार ऑफर शुरू हो गए हैं. ऐसे में कम कीमत में वॉशिंग मशीन खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर बहुत ही कम कीमत में ब्रांडेड वॉशिंग मशीन मिल रही है. ब्रांडेड कंपनी Thomson का 7KG वॉशिंग मशीन अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है. साथ ही आप कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स लगाकर अतिरिक्ट छूट भी प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में विस्तार से..

अगर आपकी फैमली छोटी या फिर भी स्टूडेंट हैं तो यह वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट है. Thomson का 7KG वाला वॉशिंग मशीन आपके लिए एकदम परेफेक्ट ऑप्शन बन सकता है. खास बात यह है कि इसकी कीमत पहले ही कम है और इसके ऊपर बैंक कैशबैक व एक्सचेंज ऑफर भी अलग से मिल रहे हैं. यानी कम बजट में बढ़िया क्वालिटी वाली वॉशिंग मशीन मिल जाएगा.

कितनी है कीमत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पावरफुल मोटर के साथ आने वाले Thomson 7Kg वॉशिंग मशीन इस समय फ्लिपकार्ट पर 4,590 रुपये के स्पेशल प्राइस पर मिल रहा है. इसके साथ ही आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करके 5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त कैशबैक अलग से ले सकते हैं. वहीं अगर आपके पास पुराना डिवाइस है तो आप उसे भी एक्सचेंज कर के उसके मॉडल और कंडीशन के हिसाब से 1300 से ज्यादा की छूट पा सकते हैं.

ये भी पढे़ंः iPhone 17 विदेश से मंगवाना है सस्ता सौदा या झंझट भरा काम? जानिए क्या कहता है देश का कानून

फीचर्स भी जान लीजिए

 Thomson की यह वॉशिंग मशीन कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आती है. सबसे खास बात यह है कि  Thomson वॉशिंग मशीन में मल्टिपल वॉश प्रोग्राम्स का सपोर्ट मिल जाता है. हैवी-ड्यूटी मोटर इस मशीन वाले इस अप्लायंस में स्मार्ट प्रो वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है. Thomson की यह वॉशिंग मशीन लो-वाटर कंजम्प्शन करता है और इसका मोटर 780rpm पर घूमता है. अलग-अलग कपड़ों को धुलने के लिए इमसें कई तरह के टूल दिए गए हैं. यह रस्ट-फ्री बॉडी के साथ आता है और इसमें ड्यूरेबल ABS मैटीरियल मिलता है. साथ ही यह वॉशिंग मशीन एनर्जी एफिशिएंट भी है. तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

ये भी पढे़ंः प्रीमियम फीचर्स वाला Xiaomi स्मार्टफोन अब सस्ते में, Amazon पर मिल रहा ₹16,000 डिस्काउंट

 

;