Nothing लवर्स के लिए खुशखबरी! ₹31,999 में मिल रहा है धांसू Phone (4a), ईयरबड्स पर भी छप्परफाड़ ऑफर्स

अगर आप नया स्मार्टफोन या वायरलेस ईयरबड्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. Nothing ने Flipkart Big Saving Days Sale के दौरान अपने कई स्मार्टफोन्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है. यह सेल 8 मई से 15 मई तक चलेगी और इसमें Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, Nothing Ear और CMF सीरीज के कई प्रोडक्ट्स कम कीमत पर खरीदे जा सकेंगे. कंपनी बैंक ऑफर्स और EMI ऑप्शन के जरिए ग्राहकों को अतिरिक्त बचत का मौका भी दे रही है. ऐसे में यह सेल Nothing के फैंस के लिए काफी आकर्षक मानी जा रही है.

Nothing Phone (4a) पर मिल रहा बैंक डिस्काउंट

Nothing Phone (4a) को सेल में तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध कराया गया है. इसका 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल 34,999 रुपये में मिल रहा है. वहीं 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये रखी गई है. सबसे टॉप मॉडल 12GB + 256GB वेरिएंट 40,999 रुपये में उपलब्ध है. अगर ग्राहक 9 महीने की Credit Card EMI चुनते हैं, तो उन्हें 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट मिलेगा. इसके बाद Phone (4a) की शुरुआती प्रभावी कीमत 31,999 रुपये हो जाती है. कंपनी ने कुछ वेरिएंट्स पर 12 महीने तक का No Cost EMI विकल्प भी दिया है, जिससे ग्राहक बिना अतिरिक्त ब्याज के फोन खरीद सकते हैं.

Nothing Phone (4a) Pro भी हुआ सस्ता

Nothing Phone (4a) Pro को भी तीन अलग-अलग कॉन्फिगरेशन में सेल में उतारा गया है. इसका 8GB + 128GB मॉडल 44,999 रुपये में मिल रहा है. वहीं 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 50,999 रुपये रखी गई है. अगर ग्राहक 12 महीने की Credit Card EMI का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें 3,000 रुपये तक का बैंक ऑफर मिलेगा. इसके बाद फोन की प्रभावी शुरुआती कीमत 41,999 रुपये रह जाती है. Nothing का यह Pro मॉडल प्रीमियम डिजाइन और बेहतर कैमरा फीचर्स के लिए चर्चा में है. ऐसे में डिस्काउंट के बाद यह डील कई यूजर्स को आकर्षित कर सकती है.

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Nothing Ear और Headphone पर भी बड़ी छूट

सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, Nothing ने अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी भारी डिस्काउंट दिया है. Nothing Ear (Open) को 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसमें 8,000 रुपये तक की छूट शामिल है. वहीं Nothing Headphone (1) की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है और इस पर 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. Nothing Ear अब 7,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि Nothing Ear (a) को 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इन प्रोडक्ट्स को खासतौर पर उनके ट्रांसपेरेंट डिजाइन और प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी के लिए पसंद किया जाता है.

CMF प्रोडक्ट्स भी सस्ते हुए

Nothing के सब-ब्रांड CMF के कई प्रोडक्ट्स भी Flipkart Sale में कम कीमत पर मिल रहे हैं. CMF Headphone Pro अब 5,999 रुपये में उपलब्ध है और इस पर 2,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. CMF Watch Pro 2 की शुरुआती कीमत 3,999 रुपये हो गई है. वहीं CMF Buds Pro 2 को 3,399 रुपये, CMF Buds 2 Plus को 2,599 रुपये और CMF Buds 2A को 1,699 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा CMF Buds 2 की कीमत 2,299 रुपये रखी गई है. कंपनी इन प्रोडक्ट्स पर बैंक डिस्काउंट और EMI ऑफर्स भी दे रही है.

Sale में खरीदना कितना फायदेमंद?

Flipkart Big Saving Days Sale के दौरान मिल रहे बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट्स को देखते हुए Nothing और CMF के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हो गए हैं. खासतौर पर जो लोग प्रीमियम डिजाइन वाले स्मार्टफोन्स या ऑडियो डिवाइसेज खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है. हालांकि खरीदारी से पहले अलग-अलग बैंक ऑफर्स और EMI शर्तों को जरूर जांच लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम कीमत इन्हीं पर निर्भर करेगी.