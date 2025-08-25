Flipkart का Black प्लान दे रहा Amazon को टक्कर! इतनी सुविधाओं के साथ YouTube Premium भी सालभर के लिए फ्री

Flipkartने सोमवार को भारत में अपना नया सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसे Flipkart Black नाम दिया गया है. यह प्रोग्राम सीधे तौर पर Amazon Prime से मुकाबला करेगा, क्योंकि इसकी कीमत भी लगभग उतनी ही रखी गई है. इस सब्सक्रिप्शन में कई नए फायदे दिए जा रहे हैं, जैसे सेल शुरू होने से पहले एक्सेस मिलना, खास डिस्काउंट्स और प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट. फ्लिपकार्ट के पास पहले से ही Flipkart VIP और Flipkart Plus जैसे सब्सक्रिप्शन और लॉयल्टी प्रोग्राम हैं, जिसमें दो लेवल होते हैं- सिल्वर और गोल्ड. लेकिन Flipkart Black इन सबके मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है.

Flipkart Black की क्या है कीमत

Flipkart Black की क्या है कीमत Flipkart के मुताबिक, Flipkart Black मेंबरशिप का पैकेज प्लान 1,499 रुपये सालाना रखा गया है, लेकिन फिलहाल अगर इस मेंबरशिप को लिया जाता है तो इसे 990 रुपये में मिल रहा है. हालांकि, बता दें कि यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है. वहीं दूसरी तरफ Flipkart VIP मेंबरशिप की कीमत 799 सालाना तय की गई है, यानी Flipkart Black एक प्रीमियम मेंबरशिप है, जिसकी कीमत VIP से लगभग दोगुनी है.

इसके अलावा फ्लिपकार्ट का एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है जिसे Flipkart Plus कहा जाता है. इसमें दो लेवल होते हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

1. Flipkart Plus Silver तब मिलता है जब कोई यूजर एक साल में कम से कम 10 ऑर्डर करता है.

2. Flipkart Plus Gold तब होता है जब यूजर पूरे सालभर में कम से कम 20 ऑर्डर देता है.

क्यों जरूरी है फोन को अपडेट करना? इन वजहों से कचरे के भाव रह जाएगा आपका स्मार्टफोन!

Flipkart Black सब्सक्रिप्शन लेने पर कई तरह फायदे मिलने वाले हैं, जैसे-

1. 100 रुपये तक के हर ऑर्डर पर 5% SuperCoins कैशबैक मिलेगा. ये फायदा Flipkart और उसके क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart Minutes दोनों पर मिलेगा. मेंबर्स हर महीने 800 SuperCoins तक कमा सकते हैं.

2. इसके अलावा अगर कोई यूजर SuperCoins से पेमेंट करता है तो उसे हर 1,000 रुपये की खरीदारी वाले ऑर्डर पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा.

3. SuperCoins फ्लिपकार्ट की रिवॉर्ड करेंसी है, जिसका सीधा मतलब रुपये से है. जैसे अगर किसी यूजर के पास 50 SuperCoins हैं तो वह किसी ऑर्डर पर 50 रुपये का कैशबैक या डिस्काउंट ले सकता है.

4. Flipkart Black सब्सक्रिप्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कीमत में एक साल का YouTube Premium सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. इससे यूजर्स को बिना Ads के वीडियो देखने का फायदा मिलेगा. यह ऑफर काफी वैल्यू-फॉर-मनी माना जा रहा है, क्योंकि YouTube Premium का सालाना सब्सक्रिप्शन ही 1,490 है. यह सब्सक्रिप्शन किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी यह सिर्फ एक ही YouTube अकाउंट से लिंक हो सकता है.

5. Flipkart Black सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को अलग-अलग ब्रांड्स के प्रीमियम गैजेट्स पर खास छूट मिलेगी.

6. इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सेल शुरू होने से पहले शॉपिंग का मौका, कैशबैक ऑफर्स, 24×7 प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट और Cleartrip पर फ्लाइट कैंसिल या री-शेड्यूल करने की सुविधा सिर्फ 1 रुपये में मिलेगी.

सीधे Google Drive से ही एडिट हो जाएंगे वीडियो, Google की डिजिटल रणनीति ने उड़ाए होश!

Flipkart दे रहा Amazon को टक्कर

Flipkart Black सब्सक्रिप्शन के फायदे और कीमत को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसके साथ Amazon के Prime सब्सक्रिप्शन से मुकाबला कर रही है, जिसकी सालाना कीमत 1,499 रुपये है. वहीं, Flipkart का VIP प्लान सीधे तौर पर Amazon के Prime Lite प्लान को टक्कर देता है. Amazon Prime सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को सेल में जल्दी शॉपिंग करने का मौका मिलता है और साथ ही अमेरिका की कंपनी Amazon की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस Prime Video का एक्सेस भी दिया जाता है. अब जब Amazon ने Prime Video पर Ads दिखाने शुरू कर दिए हैं तो बहुत से लोगों के लिए YouTube Premium एक अच्छा विकल्प बन सकता है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार Flipkart Black का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते और इसकी फीस वापस नहीं की जाएगी.