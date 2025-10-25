Advertisement
Flipkart पर मिल रहा छप्पर फाड़ डिस्काउंट, ₹50000 का फोल्डेबल फोन सिर्फ इतने में...

Flipkart Offers on Smartphone: Motorola Razr 60 फोल्डेबल स्मार्टफोन पर 10,000 रुपये की भारी छूट पर मिल रहा है. इसकी शुरूआती कीमत लगभग 50,000 रुपये थी. लेकिन अब यह फोन Flipkart पर कम कीमत में खरीदा जा सकता है. फोल्डेबल डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स के साथ यह डील गैजेट्स लवर्स के लिए बेस्ट है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:09 PM IST
Flipkart Discount on Motorola: अगर आप एक फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे थे और दिवाली ऑफर में चूक गए, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है. मोटोरोला के धांसू फोल्डेबल स्मार्टफोन Motorola Razr 60 पर इस वक्त धमाकेदार डिस्काउंट और छूट मिल रही है.

Motorola Razr 60 पर बंपर छूट 

कंपनी ने इस क्लैमशेल डिजाइन वाले फोन को भारत में 49,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था. अब यही फोन फ्लिपकार्ट पर सीधे 10,000 रुपये सस्ता मिल रहा है. जी हां, आप इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन को केवल 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. 40 हजार रुपये से कम के बजट में यह एक शानदार डील है.

अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. डिस्काउंट वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और करंट कंडीशन पर डिपेंड करेगी. फ्लिपकार्ट पर सेलेक्टेड बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आप इसे नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है.

Motorola Razr 60 के फीचर्स 
मोटोरोला के इस फोन में 6.96 इंच का बड़ा pOLED इनर फोल्डेबल डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसकी सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus दिया गया है. बाहर की तरफ 3.63 इंच की कवर डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर से लैस है. इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है.

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी और 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा वाला डुअल रियर सेटअप है. सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 4500mAh की बैटरी है, जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

