Flipkart पर जीत सकते हैं धमाकेदार इनाम, बस इन 5 आसान सवालों का दें जवाब

नई दिल्ली. आज के समय में शायद ही ऐसा कुछ हो जो ऑनलाइन न किया जा सकता हो. बैंकिंग से लेकर शॉपिंग तक, सबके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं. शॉपिंग का ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है फ़्लिपकार्ट. फ़्लिपकार्ट ने कई सालों से अपनी लोकप्रियता बनाए रखी है और ऐसा लगता है कि ग्राहकों को नये और आकर्षक ऑफर्स देकर वह इस लोकप्रियता को फिलहाल तो कम भी नहीं होने देगा. ट्रिवीया क्विज़ भी फ़्लिपकार्ट का ऐसा ही एक ऑफर है. आइए जानें कि इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं...

क्या है यह फ़्लिपकार्ट गेम ज़ोन

फ़्लिपकार्ट की एप पर एक गेमिंग ज़ोन का पेज है. इस पेज पर कई सारे खेल हैं जिन्हें आप खेल सकते हैं और फिर काफी सारे डिस्काउंट्स, ऑफर और सुपर कॉइन्स जीत सकते हैं जिन्हें फिर आप फ़्लिपकार्ट पर शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

फ़्लिपकार्ट डेली ट्रिवीया क्विज़

फ़्लिपकार्ट के गेमिंग ज़ोन का ही हिस्सा है डेली ट्रिवीया क्विज़. फ़्लिपकार्ट हर रोज़ इस क्विज़ के तहत पांच सवाल अपलोड करता है और हर सवाल के चार ऑप्शन होते हैं. यह सवाल सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं. सभी सवालों के सही जवाब देने वाले पहले 50,000 यूजर्स को इनाम जीतने का मौका मिलता है. जीतने वाला गिफ्ट, डिस्काउंट कूपन्स और फ़्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स जीतता है.

ऐसी ही डेली क्विज़ अमेजन की एप पर भी खेली जाती है. पाँच सवालों का सही जवाब देकर कोई एक रोज़ इस क्विज़ को जीतकर अपने अमेजन पे बैलेन्स में 30,000 रुपये जीत सकता है.

डेली ट्रिवीया क्विज़ के आज के सवाल

Q1. Founded by Jawaharlal Nehru, which newspaper had a Hindi edition named Navjivan?

प्रश्न 1. जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया वह कौनसा अखबार था जिसके हिन्दी संस्करण का नाम नवजीवन था?

A1. National Herald

उत्तर 1. नेशनल हेराल्ड

Q2. Which fruit was first named ‘Yang Tao’ but was then given a bird’s name?

प्रश्न 2. वह कौनसा ऐसा फल है जिसका नाम पहले ‘यैंग ताओ’ रखा गया था पर फिर बाद में बदलकर एक चिड़िया के नाम पर रख दिया गया था?

A2. Kiwi

उत्तर 2. कीवी

Q3. Which king invited Balarama and Krishna to Mathura and advised them to kill Kamsa?

प्रश्न 3. बलराम और कृष्ण को मथुरा बुलाकर कंस को मारने की सलाह किस राजा ने दी थी?

A3. Akrura

उत्तर 3. अक्रूर

Q4. Who was the first Indian recipient of the Stalin Peace Prize?

प्रश्न 4. स्टैलिन पीस प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन थे?

A4. Saifuddin Kitchlew

उत्तर 4. सैफुद्दीन किचलू

Q5. Which was the first Indian company to sponsor a car in the NASCAR Series?

प्रश्न 5. NASCAR सीरीज़ में गाड़ी स्पान्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौनसी थी?

A5. Mahindra

उत्तर 5. महिंद्रा