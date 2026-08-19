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Flipkart की बड़ी डील: 1.47 लाख वाला iPhone 17 Pro Max खरीदें सिर्फ ₹77,800 में, जानें ऑफर का पूरा गणित!

अगर आप बजट की वजह से नया iPhone 17 Pro Max नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके लिए खास मौका है. फेस्टिव ऑफर से पहले फ्लिपकार्ट पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर 1.47 लाख रुपये वाले इस फोन को आप करीब आधी कीमत में खरीद सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:48 PM IST
Flipkart की बड़ी डील: 1.47 लाख वाला iPhone 17 Pro Max खरीदें सिर्फ ₹77,800 में, जानें ऑफर का पूरा गणित!
Image Credit: iPhone 17 Pro Max पर बड़ी छूट!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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