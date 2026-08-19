/Flipkart की बड़ी डील: 1.47 लाख वाला iPhone 17 Pro Max खरीदें सिर्फ ₹77,800 में, जानें ऑफर का पूरा गणित!

अगर आप इस फेस्टिव सीजन में ऑफर के साथ नया एप्पल का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट के कारण प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है, तो यह डील आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. प्रीमियम फीचर्स, 3,000 निट्स की ब्राइटनेस और ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप वाला एप्पल का यह प्रीमियम फोन अब आपकी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा.
1,47,900 रुपये की शुरुआती कीमत वाला एप्पल का यह स्मार्टफोन इस समय Flipkart पर भारी छूट के साथ मिल रहा है. एक्सचेंज बोनस और बैंक ऑफर्स का सही इस्तेमाल करके आप इसे आधी से भी कम कीमत करीब 77,800 रुपये में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस खास डील का लाभ उठाकर आप कैसे iPhone 17 Pro Max को सिर्फ 77,800 रुपये में खरीद सकते हैं.
फ्लिपकार्ट पर iPhone 17 Pro Max, 256GB की सेलिंग प्राइस 1,47,900 रुपये रखी गई है. अगर आप इसे खरीदने के लिए पेमेंट Flipkart Axis Bank Credit Card का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें 7,000 रुपये का सीधा बैंक डिस्काउंट मिलता है. इसके साथ ही, इस डील में सबसे बड़ी कटौती एक्सचेंज ऑफर के जरिए मिल रही है. आप पुराना iPhone 16 Pro Max एक्सेंज करके ये डील पा सकते हैं. जिसकी बाद iPhone 17 Pro Max लगभग आधी कीमत पर आपको मिल जाएगा. आप दूसरा पुराना फोन भी एक्सेंज कर सकते हैं, लेकिन सब फोन की एक्सेंज वैल्यू अलग-अलग है.
सबसे पहले Flipkart ऐप या वेबसाइट पर जाकर iPhone 17 Pro Max (256GB) वेरिएंट सेलेक्ट करें.
ऑर्डर प्लेस करते समय Buy with Exchange वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें.
अपने पुराने iPhone 16 Pro Max की जानकारी दर्ज करके एक्सचेंज वैल्यू चेक करें.
पेमेंट के समय Flipkart Axis Bank Credit Card वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे 7,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट लागू हो सके.
एक्सचेंज वैल्यू पुराने स्मार्टफोन के मॉडल, उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है. लिस्टिंग के मुताबिक, iPhone 16 Pro Max पर अधिकतम 63,100 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है. हालांकि, सोर्स में एक जगह iPhone 16 के लिए अधिकतम 35,600 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू का भी जिक्र है. इस वजह से 77,800 रुपये की प्रभावी कीमत तभी संभव है जब आपको बैंक डिस्काउंट और अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू दोनों मिलें. बिना एक्सचेंज ऑफर के ग्राहकों के लिए 98,300 रुपये को सबसे कम प्रभावी कीमत माना जा सकता है.
iPhone 17 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स
iPhone 17 Pro Max में 6.9-इंच की OLED Super Retina XDR डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2868x1320 पिक्सल और 120Hz ProMotion एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है. यह Always-On, True Tone और 3,000 nits की पीक आउटडोर ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. सेफ्टी के लिए Ceramic Shield 2 दिया गया है.
इस फोन की मोटाई 8.75mm और वजन 231 ग्राम है. यह धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है.
iPhone 17 Pro Max में शॉर्टकट्स के लिए एक्शन बटन और एक्सपोजर, डेप्थ व जूम एडजस्ट करने के लिए समर्पित कैमरा कंट्रोल सेंसर है.
बात करें कैमरा की तो इस फोन के रियर में ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप है, 48MP फ्यूजन वाइड, 48MP फ्यूजन अल्ट्रा-वाइड और 48MP फ्यूजन टेलीफोटो. इसमें 8x ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम और 40x डिजिटल जूम का सपोर्ट है. वीडियो के लिए इसमें 4K Dolby Vision, 4K HDR सिनेमैटिक मोड और स्पैटियल वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा है.