iPhone 16 Pro का प्राइस क्रैश! ₹50,000 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, खरीदने के लिए टूट पड़े ग्राहक!

iPhone 16 Pro Offer: अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नया फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी! दिवाली से पहले स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर चल रहा है. जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट शामिल हैं. अगर आप अपना पुराना फोन बदलकर iPhone लेने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका हो सकता है. Flipkart के नए ऑफर के तहत, ग्राहक iPhone 16 Pro पर ₹50,000 तक की बचत कर सकते हैं.

₹70,000 से कम में कैसे मिलेगा iPhone 16 Pro?

iPhone 16 Pro खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छा मौका है. iPhone 16 Pro (128GB) जिसकी लॉन्चिंग प्राइज ₹1,09,900 है, लेकिन Flipkart पर यह अभी ₹94,999 में लिस्टेड है. फेस्टिव सीजन के तहत आप इसे और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं.

ऑफर्स जान लीजिए

Flipkart Axis Bank Credit Card का इस्तेमाल करने पर ₹4,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है. सबसे बड़ी बचत एक्सचेंज ऑफर से होगी जिसमें आप अपने पुराने डिवाइस की कंडीशन और मॉडल के आधार पर ₹61,900 तक की छूट पा सकते हैं. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर, iPhone 16 Pro की लॉन्च कीमत पर ₹50,000 या उससे भी ज्यादा की बचत हो सकती है. अगर आप सभी ऑफर्स लगाते हैं तो यह फोन आपको 57,999 रुपये में भी मिल सकता है.

iPhone 16 Pro में मिलते हैं ये कमा के फीचर्स

iPhone 16 Pro में 5x ऑप्टिकल जूम लेंस मिलता है जो पहले केवल प्रो मैक्स मॉडल में ही मिलता था. यह फीचर आपको दूर की चीजों को भी साफ और बारीक डिटेल के साथ कैप्चर करने में हेल्प करता है. इसके अलावा 48MP अल्ट्रा वाइड कैमरा शानदार लो-लाइट परफॉर्मेंस और बेहतरीन इमेज क्वालिटी देता है जो इसे मोबाइल फोटोग्राफी में शानदार ऑप्शन बनाता है.

A18 प्रो चिप से दमदार परफॉर्मेंस

यह फोन Apple के A18 Pro चिप के साथ आता है जो बहुत मुश्किल टास्क और एप्लिकेशन को भी आसानी से संभाल लेता है. यह चिप मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाता है और यह तय करता है कि आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप्स के लिए भी यह डिवाइस पूरी तरह से तैयार रहे.

शानदार डिस्प्ले और टिकाऊ डिज़ाइन

iPhone 16 Pro में 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है जिसमें ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ 120Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. इससे स्क्रॉलिंग और टच रिस्पॉन्स बहुत स्मूथ हो जाता है. इसका डिजाइन भी प्रीमियम है जिसमें टाइटेनियम फ्रेम और मैट ग्लास मिलता है जो इसे मजबूती के साथ प्रीमियम लुक भी देता है.

