Flipkart Sale का फाइनल काउंटडाउन: ताबड़तोड़ ऑफर में मिल रहा ये तगड़ा 5G फोन, ₹13,000 से कम में लूट लें डील!

Vivo T4x 5G Flipkart Sale Discount: आज फ्लिपकार्ट दिवाली सेल का आखिरी दिन है. अगर आपका बजट 15,000 रुपये से भी कम है, तो चिंता न करें. यह आपके लिए एक धमाकेदार मौका है. जी हां, इस साल लॉन्च हुआ Vivo का मिड-रेंज स्मार्टफोन Vivo T4x 5G तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. फोन की कीमत में गिरावट और बैंक ऑफर्स को मिलाकर कस्टमर भारी बचत कर सकते हैं. ये धांसू स्मार्टफोन आपकी जेब पर बिल्कुल हल्का पड़ेगा.

Vivo T4x 5G पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

Vivo T4x 5G का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का वेरिएंट 13,499 रुपये में लिस्टेड है, इसकी लॉन्च कीमत 13,999 थी. बैंक ऑफर में अगर ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा. जिसके बाद फोन की कीमत कम होकर सिर्फ 12,999 रुपये रह जाएगी.

इसके साथ ही आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर 10,150 रुपये तक भारी छूट ले सकते हैं. बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की करंट कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करती है.

Vivo T4x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

यह स्मार्टफोन कम बजट में शानदार फीचर्स के साथ पेश किया गया है, जिससे यह एक जबरदस्त डील बनता है. वीवो के इस फोन में 6.72 इंच की फुलएचडी प्लस डिस्प्ले शामिल है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है. इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है. यह Android 15 पर बेस्ड FuntouchOS 15 पर काम करता है.

वीवो T4x 5G में 6500mAh की बड़ी बैटरी है जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का दूसरा कैमरा है. सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल है. स्मार्टफोन में IP64 रेटिंग के साथ धूल और पानी से सुरक्षित है. आज फ्लिपकार्ट सेल का आखिरी दिन है, तो इस 5G स्मार्टफोन को बेहज कम दाम में खरीदने का गोल्डन चांस हाथ से न जाने दें.