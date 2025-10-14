Advertisement
दिवाली से पहले मची लूट! Flipkart Sale में इस धांसू फोन पर ₹10,000 का तगड़ा डिस्काउंट

Flipkart Diwali Sale Discounts: फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में Motorola Razr 60 पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन का रियल प्राइस 49,999 रुपये है लेकिन ऑफर्स के बाद इसकी कीमत में भारी गिरावट आई है. सेल में मोटोरोला के इस फोन को खरीदने का गोल्डन चांस मिल रहा है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:09 PM IST
Flipkart Diwali Sale Offers: फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली सेल में मोटोरोला के स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है. सेल के दौरान इन डिवाइसेज की कीमत में भारी गिरावट आई है. साथ ही कंपनी ग्राहकों को अन्य बेनिफिट्स भी दे रही है. Flipkart सेल में मोटोरोला एज 60 प्रो, मोटो जी 96 5G, Moto Razr 60, Moto Z86 से लेकर अन्य स्मार्टफोन्स पर भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: आपकी 'ऑनलाइन पहचान' खतरे में! चुटकियों में हो सकता है IP Address लीक, बचने के लिए तुरंत करे ये काम

इन प्रोडक्ट्स के अलावा Motorola ने ट्रूली वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स, मिनी एलईडी और QLED टीवी पर भी बंपर छूट उपलब्ध है. फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में सबसे ज्यादा डिस्काउंट Motorola Razr 60 पर मिल रहा है. यह एक फ्लिप फोन है. आइए फोन पर मिल रही जबरदस्त डील के बारे में डिटेल में जानते हैं.

Motorola Razr 60 पर ऑफर्स
Flipkart Big Bang Diwali Sale के चलते मोटोरोला रेजर 60 पर काफी डिस्काउंट देखने को मिला है. मोटोरोला के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट कम दाम में खरीदने का सुनहरा मौका है. कंपनी ने इस फोन को 49,999 रुपये में लॉन्च किया था. लेकिन सेल के दौरान यह डिवाइस 10,000 रुपये की सीधी बचत पर लिस्टेड है. आपको यह स्मार्टफोन 39,999 रुपये में मिल रहा है.

Motorola के इन प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर्स
फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल के दौरान Motorola स्मार्टफोन के अलावा अपने इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स पर भी बेहतरीन डील्स दे रही है. आप मोटो बड्स लूप को 5,999 रुपये में खरीद सकते हैं. साथ ही मोटो बड्स बेस को 1,999 रुपये में ले सकते हैं. इसके अलावा लेटेस्ट लॉन्च हुआ मोटो बड्स लूप स्वारोवस्की एडिशन 9,999 रुपये में पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें: Google का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश: बनेगा ₹1,331,879,040,000 का AI हब, PM Modi ने किया ट्वीट

Flipkart सेल में लैपटॉप सेगमेंट में, मोटो बुक 60 प्रो 54,990 रुपये और मोटो बुक 60 39,990 रुपये में उपलब्ध है. टैबलेट के लिए मोटो पैड 60 प्रो और मोटो पेन बंडल 21,999 रुपये में खरीदा जा सकता है

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Flipkart SaleSmartphone discount

