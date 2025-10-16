दिवाली सेल में लूट लो! ₹5999 में ब्रांडेड स्मार्ट टीवी और ₹4590 में वॉशिंग मशीन, आज ही उठाएं बंपर ऑफर का फायदा

Flipkarts Discount on Thomson TV & Washing Machine: फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली सेल शुरू हो चुकी है. सेल में आपको थॉमसन का टीवी मात्र 5999 रुपये में खरीदने का धमाकेदार मौका मिल रहा है. साथ ही वॉशिंग मशीन भी सिर्फ 4590 रुपये में खरीद सकते हैं. थॉमसन के ये प्रोडक्ट्स शानदार फीचर्स के साथ आते हैं. चलिए जानते हैं कि टीवी और वॉशिंग मशीन पर क्या जबरदस्त डील्स मिल रही है.

यह भी पढ़ें: AC ऐसा जो सर्दी में हीटर बन जाए! Two-in-One एयर कंडीशनर खरीदिए, पैसा और बिजली दोनों बचाइए

सिर्फ 5999 रुपये में खरीदें टीवी

Add Zee News as a Preferred Source

Flipkart सेल में थॉमसन टीवी पर जबरदस्त डील्स चल रही है. सेल में 24 इंच का मॉडल सिर्फ 5999 रुपये और 32 इंच का टीवी 7999 रुपये में खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है. ग्राहक अगर 40 इंच का टीवी खरीदना चाहते हैं, तो यह डिवाइस 12499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मौजूद है. 43 इंच का मॉडल 15299 रुपये में उपलब्ध है. अगर आप 50 इंच वाला बड़ा टीवी घर ले जाना चाहते हैं, तो ये 22199 रुपये में आपका हो सकता है. इतने कम दाम में टीवी खरीदने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा.

बड़े साइज के Thomson Tv भी सस्ते में मिल रहे हैं. 55 इंच का जबरदस्त टीवी 26299 रुपये में उपलब्ध है. 65 इंच का मॉडल केवल 38999 रुपये में आपका हो सकता है. अगर आप घर में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो 75 इंच वाला मॉडल 84999 रुपये में मिल रहा है. थॉमसन के Android TV शानदार डिस्प्ले और डॉल्बी साउंड के साथ साथ आते हैं. साथ ही Google TV 4K डिस्प्ले और दमदार स्टोरेज के साथ उपलब्ध है.

वॉशिंग मशीन पर तगड़ी डील्स

Flipkart की दिवाली सेल में वॉशिंग मशीन पर भी धमाकेदार डील्स पेश की गई है. अगर आप वॉशिंग मशीन खरदीने की सोच रहे हैं, तो Thomson की TW7000 मशीन आप केवल 4590 रुपये में खरीद सकते हैं. इससे थोड़ा बेहतर मॉडल TSA7000SP 7590 रुपये में मिल रहा है. अगर कस्टमर का 8499 रुपये तक का बजट हैं, तो TSA8000SP मॉडल को भी एक अचछा ऑप्शन है. इतने कम दाम में वॉशिंग मशीन खरीदने का यह बेस्ट मौका है.

यह भी पढ़ें: Indian Railways: दिवाली-छठ पर बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए मिलेगा Confirm Ticket, तुरंत जानिए ऑनलाइन प्रोसेस

फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली सेल में TSA1100SP मॉडल 10999 रुपये में मौजूद है. सले के दौरान TSA1200SP मॉडल सिर्फ 12499 रुपये में पेश किया गया है. अगर आपका बजट 15 हजार की है, तो आप TTL1000S और TTL1100S दोनों प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं. दोनो का दाम 14,999 रुपये और 14990 रुपये है.