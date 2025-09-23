Flipkart Big Billion Days 2025: ठप हो गई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, ओपन हुई तो Out Of Stock हो गया iPhone

Flipkart Down: हर साल की तरह इस बार भी Flipkart की मशहूर Big Billion Days 2025 सेल का इंतज़ार करोड़ों ग्राहकों को था. जैसे ही यह बहुप्रतीक्षित सेल आधी रात को शुरू हुई, लोगों का उत्साह चरम पर था. लेकिन इस उत्साह पर पानी फिर गया जब हजारों यूजर्स ने वेबसाइट और ऐप में गंभीर दिक्कतों की शिकायत की. कई लोगों को न तो प्रोडक्ट ब्राउज़ करने का मौका मिला और न ही समय पर ऑर्डर प्लेस करने का. Flipkart की साइट और ऐप दोनों पर “Something went wrong” और “Retry in 1 sec” जैसे संदेश दिखाई देने लगे. कुछ यूजर्स को यह भी लिखा दिखा – “Wow, looks like all of India is here”, जिससे साफ था कि साइट पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया था.

Downdetector ने क्या बताया?

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट Downdetector ने बताया कि जैसे ही सेल शुरू हुई, वैसे ही रात के ठीक बाद आउटेज रिपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल आया. कुछ ही समय में करीब 200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं. Downdetector के डेटा के मुताबिक, इन समस्याओं में से 48% यूजर्स को वेबसाइट तक पहुंचने में दिक्कत हुई, 42% को ऐप सही से काम नहीं कर रहा था, और बाकी 10% लोग चेकआउट के दौरान अटक गए. इसका मतलब यह था कि न सिर्फ साइट खुलने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि जो लोग किसी तरह से साइट तक पहुंच भी पा रहे थे, उन्हें ऑर्डर पूरा करने में परेशानी हो रही थी.

यूजर्स की परेशानी और नाराज़गी

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने Flipkart के खिलाफ नाराज़गी जताई. कुछ ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिसमें उन्हें लगातार एरर कोड M429 या क्व यू में डालने वाले मैसेज दिखाई दे रहे थे. बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि जब तक साइट दोबारा ठीक हुई, तब तक उनके पसंदीदा प्रोडक्ट्स 'Out of Stock' हो चुके थे. इससे उनका शॉपिंग का पूरा अनुभव खराब हो गया.

Flipkart को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी?

यह पहली बार नहीं है जब Flipkart की वेबसाइट या ऐप किसी बड़ी सेल के दौरान क्रैश हुआ हो. इससे पहले भी Big Billion Days या अन्य सेल्स के समय इसी तरह की परेशानियां सामने आ चुकी हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या Flipkart जैसी बड़ी कंपनी को पहले से अपने सर्वर और तकनीकी व्यवस्था को मजबूत नहीं कर लेना चाहिए था? लाखों लोग एक ही समय में सेल का हिस्सा बनते हैं, तो ऐसे हालातों से निपटने के लिए खास इंतज़ाम ज़रूरी हैं.

बड़ी सेल, बड़ी जिम्मेदारी

Flipkart Big Billion Days जैसी सेल सिर्फ छूट और ऑफर्स का मामला नहीं होती, यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी होती है. इस बार की आउटेज ने दिखा दिया कि भले ही ऑफर्स कितने भी लुभावने क्यों न हों, अगर तकनीकी व्यवस्था मजबूत न हो, तो पूरी योजना पर पानी फिर सकता है. Flipkart को आगे से यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स को बिना रुकावट और बिना गड़बड़ी के खरीदारी करने का मौका मिले.