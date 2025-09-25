धड़ाम से गिरी वॉशिंग मशीन की कीमत, ₹10,000 से भी कम में मिल रहे हैं टॉप ब्रांड मॉडल, खरीदने की मची लूट!

Festive Season Sale Offer: फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर शानदार डील्स की भरमार है. फेस्टिव सेल में लोग भी बजट-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तलाश में हैं. ऐसे में Flipkart ने अपने यूजर्स के लिए शानदार ऑफर पेश किया है. इस लिमिटेड टाइम डील में आपको 10,000 रुपये से कम कीमत में टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन मिल रही है. अगर आप भी कम कीमत में टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन खरीदना चहाते हैं तो यह मौका आपके लिए बेस्ट हो सकता है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

Flipkart और Amazon के फेस्टिव सेल में भर-भर के ऑफर्स यूजर को मिल रहे हैं. इन्हीं ऑफर्स में वॉशिंग मशीन भी शामिल है. रियलमी, MarQ और मोटोरोला जैसी ब्रांडेड कंपनियों की वॉशिंग मशीन को इस सेल में 10,000 रुपए के अंदर खरीद सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर पर EMI ऑप्शन भी मौजूद है तो अगर आप एक बार में पूरा पैसा नहीं देना चाहते हैं तो EMI ऑप्शन चुनकर वॉशिंग मशीन को अपना बना सकते हैं.

MarQ वॉशिंग मशीन

Flipkart पर MarQ वॉशिंग मशीन इस सेल में 50% की भारी छूट के साथ मात्र 6,990 रुपए में मिल रही है. बात करें इसली असल कीमत की तो यह 13,990 रुपए है. इस ऑफर का फायदा उठाकर आप लगभग 7,000 रुपए तक बचा सकते हैं. यह सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन 1350 RPM मोटर के साथ आती है और इसमें कई स्मार्ट फीचर भी मिलते हैं, जो इसे छोटे और मीडियम फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन बनाते हैं.

Realme 7.5kg वॉशिंग मशीन

Realme की 7.5kg वाली वॉशिंग मशीन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में शानदार ऑफर के साथ मिल रही है. नार्मल दिनों में इस वॉशिंग मशीन की कीमत 13,990 रुपए होती है लेकिन इस फेस्टिव सीजन ऑफर के तहत आप इसे 46% की छूट के साथ मात्र 7,490 रुपए में खरीद सकते हैं. यह मशीन खासकर नार्मल फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 1400 RPM की पावरफुल मोटर और 2 वॉशिंग मोड्स जैसे विकल्प शामिल हैं.

Motorola वॉशिंग मशीन

मोटोरोला अब सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी अपना पॉवर दिखा रही है. इस कंपनी की वॉशिंग मशीन फ्लिपकार्ट पर 44% की छूट के साथ सिर्फ 7,790 रुपए में मौजूद है. वहीं इसकी नार्मल दिनों में कीमत 13,999 रुपए है. इस डील के जरिए आप आसानी से हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं. मशीन में 1350 RPM की पावरफुल मोटर लगी हुई है.

Haier 7kg सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन

Haier की यह 7kg सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन (HTW70-1187BTN) खासतौर पर छोटे और मीडियम परिवारों के लिए डिजाइन की गई है. इसमें 1300 RPM की पावरफुल मोटर है और एंटी-बैक्टीरियल वॉर्टेक्स पल्सेटर टेक्नोलॉजी के साथ आती है. बात करें इसकी कीमत तो फ्लिपकार्ट पर अभी यह मात्र 8,490 रूपये में मिल रही है, जबिक नार्मल दिनों में इसकी कीमत 13,600 रूपये होती है. इस मशीन में स्प्रे फंक्शन, कई वॉश प्रोग्राम्स, मैजिक फिल्टर और चूहे से सुरक्षा के लिए रैट मेष जैसी फीचर मिलते हैं.

