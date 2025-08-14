Flipkart Freedom Sale: PM Modi का भाषण सुनें नए TV पर! आधी से कम कीमत पर मिल रहा Smart TV
Flipkart Smart TV discounts: इस सेल में आपको हर बजट के हिसाब से ऑप्शन मिल जाएंगे. कीमतों में भारी कटौती के साथ, यह एक बेहतरीन मौका है अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करने का. आइए जानते हैं कौन से स्मार्ट टीवी को आधे से कम दाम में खरीदा जा सकता है...

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:38 AM IST
Flipkart ने अपने Freedom Sale की शुरुआत कर दी है, जिसमें ग्राहकों को कई बड़े ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. इस सेल में Motorola, TCL, Realme जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के साथ-साथ बजट से लेकर प्रीमियम कैटेगरी तक के स्मार्ट टीवी शामिल हैं. यानी चाहे आप एक किफायती टीवी खरीदना चाह रहे हों या फिर हाई-एंड फीचर्स वाला बड़ा स्क्रीन टीवी, इस सेल में आपको हर बजट के हिसाब से ऑप्शन मिल जाएंगे. कीमतों में भारी कटौती के साथ, यह एक बेहतरीन मौका है अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करने का. आइए जानते हैं कौन से स्मार्ट टीवी को आधे से कम दाम में खरीदा जा सकता है...

MOTOROLA 43 inch QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV 2025 Edition
Flipkart इस स्मार्ट टीवी पर 59% का डिस्काउंट दे रहा है. वैसे तो इस Smart TV का MRP 53,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर 21,999 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा अगर आपके पास Flipkart Axis Bank का क्रेडिट कार्ड है तो आप नो-कॉस्ट ईएमआई पर 2,445 रुपये प्रति महीने के हिसाब से खरीद सकते हैं.

TCL T6C 55 inch QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV 2025 Edition
इस टीवी पर 58% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. टीवी का MRP 93,990 रुपये है. लेकिन डिस्काउंट के बाद 38,990 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा ICICI बैंक कार्ड पर नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी है. 

realme TechLife 43 inch Ultra HD (4K) LED Smart Google TV 2025
realme के इस स्मार्ट टीवी पर 56% का डिस्काउंट मिल रहा है. 43,999 रुपये वाले इस टीवी की कीमत 18,999 रुपये है. ईएमआई पर भी इसको आप खरीद सकते हैं.

;