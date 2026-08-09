/82,900 रुपये वाला iPhone 17 मात्र ₹32,585 में! जानें कैसे उठाएं Flipkart के इस बंपर ऑफर का फायदा

अगर आप भी काफी समय से नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट के कारण पीछे हट जाते हैं? अगर हां तो आपके लिए शानदार मौका है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart अपनी Freedom Sale 2026 लेकर आया है, जिसमें प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डील्स दी जा रही हैं. इसी डील का फायदा उठाकर आप कम कीमत में आईफोन 17 खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट की इस सेल की सबसे बड़ी हाइलाइट है ऐपल के लेटेस्ट iPhone 17. इस सेल में प्राइस कट, तगड़े एक्सचेंज बोनस और बैंक ऑफर्स के दम पर 82,900 रुपये का आईफोन आप सिर्फ ₹32,585 तक में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इस ऑफर का पूरा गणित और iPhone 17 के शानदार फीचर्स के बारे में....