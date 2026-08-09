/82,900 रुपये वाला iPhone 17 मात्र ₹32,585 में! जानें कैसे उठाएं Flipkart के इस बंपर ऑफर का फायदा

अगर आप भी काफी समय से नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट के कारण पीछे हट जाते हैं? अगर हां तो आपके लिए शानदार मौका है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart अपनी Freedom Sale 2026 लेकर आया है, जिसमें प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डील्स दी जा रही हैं. इसी डील का फायदा उठाकर आप कम कीमत में आईफोन 17 खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट की इस सेल की सबसे बड़ी हाइलाइट है ऐपल के लेटेस्ट iPhone 17. इस सेल में प्राइस कट, तगड़े एक्सचेंज बोनस और बैंक ऑफर्स के दम पर 82,900 रुपये का आईफोन आप सिर्फ ₹32,585 तक में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इस ऑफर का पूरा गणित और iPhone 17 के शानदार फीचर्स के बारे में....
Apple iPhone 17 (256) White कलर की सामन्य कीमत ₹82,900 है. वहीं आप फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल के तहत आप इस पर डिस्काउंट पा सकते हैं, जिसके बाद इसकी कीमत घटकर ₹81,900 हो जाती है.
सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमर इस फोन को और भी सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं. अगर आपके पास पुराना iPhone 15 Pro है, तो उसे एक्सचेंज करने पर आप iPhone 17 को मात्र ₹32,585 की कीमत पर खरीद सकते हैं.
इसके साथ ही, फ्लिपकार्ट ऑफर के मुताबिक Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर कैशबैक का फायदा उठाया जा सकता है. ऐसा ही कैशबैक बेनिफिट Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर भी मिल रहा है, हालांकि आपके पेमेंट मोड और एक्सचेंज की नियमों के हिसाब से छूट अलग-अलग हो सकती है. जो कस्टमर आसान किस्तों में फोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 24 महीने के नो-कॉस्ट EMI प्लान भी मौजूद है, जिसकी शुरुआत ₹1,634 प्रति माह से होती है.
iPhone 17 में 6.3-इंच का ऑल-स्क्रीन OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो पतले बेजल्स और शानदार विजुअल्स के साथ एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है.
आईफोन 17 Apple के A19 चिपसेट से लैस है. इसमें 6-कोर प्रोसेसर दिया गया है जो 4.26GHz तक की क्लॉक स्पीड के साथ आता है, जिससे फोन को काफी तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है.
बात करें कैमरा सेटअप की तो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें दो 48MP के सेंसर्स शामिल हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 18MP का कैमरा मौजूद है. इसके साथ ही फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के मुताबिक, यह मॉडल 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिससे यूजर्स को ऐप्स, मीडिया और फाइल्स सेव करने के लिए भरपूर स्पेस मिलता है.