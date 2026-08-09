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82,900 रुपये वाला iPhone 17 मात्र ₹32,585 में! जानें कैसे उठाएं Flipkart के इस बंपर ऑफर का फायदा

अगर नया आईफोन लेने का मन है, तो फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल आपके लिए बड़ा मौका लेकर आई है. फ्लिपकार्ट के सेल में iPhone 17 पर फ्लैट कट, बैंक डिस्काउंट और जबरदस्त एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा है. इन ऑफर्स के बाद ₹82,900 का यह प्रीमियम स्मार्टफोन सिर्फ ₹32,585 की कीमत में आपका हो सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 09, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:36 AM IST
82,900 रुपये वाला iPhone 17 मात्र ₹32,585 में! जानें कैसे उठाएं Flipkart के इस बंपर ऑफर का फायदा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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