/ऐसा कभी नहीं हुआ! iPhone 17 Pro से भी सस्ता मिलेगा iPhone 17 Pro Max, जानिए Flipkart की अनोखी डील

आमतौर पर Apple का सबसे बड़ा और प्रीमियम स्मार्टफोन यानी Pro Max मॉडल खरीदना सबसे महंगा पड़ता है. लेकिन Flipkart की अपकमिंग Freedom Sale एक ऐसा अनोखा ऑफर लेकर आ रही है जिसने सभी को चौंका दिया है. इस सेल में एक स्पेशल कैलकुलेशन के जरिए iPhone 17 Pro Max की इफेक्टिव कीमत उसके छोटे भाई iPhone 17 Pro की लॉन्च प्राइस से भी कम हो जाएगी. जी हाँ, यह कोई सपना नहीं बल्कि एक वास्तविक डील है. अगर आप भी एप्पल का सबसे एडवांस्ड फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो यह मौका आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए. आइए जानते हैं कि यह करिश्माई ऑफर कैसे काम करेगा और आपको कितनी बचत होगी.
Apple ने iPhone 17 Pro को 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. वहीं दूसरी तरफ iPhone 17 Pro Max का लॉन्च प्राइस 1,49,900 रुपये है. लेकिन फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल के दौरान ऑफर्स का इस्तेमाल करके आप iPhone 17 Pro Max को केवल 1,32,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आपको टॉप मॉडल Pro Max, बेस Pro मॉडल से भी सस्ता मिलने वाला है.
फ्लिपकार्ट के टीज़र के अनुसार, सेल के दौरान iPhone 17 Pro Max पर सबसे पहले 8,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा. इससे इसकी कीमत घटकर 1,41,900 रुपये हो जाएगी. इसके बाद अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड या Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके बाद फोन की कीमत 1,36,900 रुपये रह जाती है. अंत में 5 प्रतिशत कैशबैक के रूप में लगभग 4,000 रुपये और कम हो जाएंगे, जिससे फाइनल इफेक्टिव प्राइस 1,32,900 रुपये हो जाएगा.
अगर आप केवल iPhone 17 Pro ही खरीदना चाहते हैं, तो उस पर भी फ्लिपकार्ट लगभग 17,000 रुपये की कुल बचत का ऑफर दे रहा है. हालांकि, डिस्काउंट के बाद भी Pro Max की डील ज्यादा फायदे का सौदा नजर आ रही है. इसके अलावा सेल में iPhone 15 को आप मात्र 55,900 रुपये और iPhone 16 Plus को 75,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीद पाएंगे.
Flipkart Freedom Sale का अर्ली एक्सेस 7 अगस्त से फ्लिपकार्ट प्लस (Plus) और ब्लैक (Black) मेंबर्स के लिए शुरू हो जाएगा. बाकी सभी आम ग्राहकों के लिए यह सेल 8 अगस्त से लाइव होगी. टीज़र में संकेत मिले हैं कि स्टैंडर्ड iPhone 17 भी 80,000 रुपये से कम की कीमत में उपलब्ध हो सकता है, जिसकी घोषणा सेल शुरू होने से ठीक पहले की जा सकती है.
यह सबसे कम कीमत पाने के लिए आपको तय नियमों का पालन करना होगा. अंतिम कीमत आपके पेमेंट मोड, कार्ड की योग्यता और कैशबैक क्लेम होने पर ही निर्भर करेगी. इसलिए फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑर्डर प्लेस करने से पहले सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको पूरा डिस्काउंट मिल सके.