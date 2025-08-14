iPhone 16 से Samsung Galaxy S24 तक, Flipkart दे रहा 5 स्मार्टफोन्स पर बंपर ऑफर्स, मिस ना करें डील्स

Smartphones in Flipkart Sale 2025: फ्लिपकार्ट एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे सेल का एलान कर चुका है. जिसमें अलग-अलग प्रॉडक्ट्स शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं. वहीं स्मार्टफोन्स के दाम तो मार्केट प्राइस से बेहद कम में और जबरदस्त डिस्काउंट पर देखने को मिल रहे हैं. यहां आपको 5 टॉप के ब्रांडेड फोन्स की लिस्ट दी गई है. इसमें आपको आईफोन, सैमसंग और रियलमी जैसे लेटेस्ट स्मार्टफोन की पूरी डिटेल दी गई है.

iPhone 16

Apple का लेटेस्ट iPhone 16 फ्लिपकार्ट पर फिलहाल 69,999 रुपये में उपलब्ध हैं. लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ यह आपको करीब 66,499 रुपये तक की कीमत में मिल सकता है. इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करके और अधिक छूट में खरीद सकते हैं. एक्सचेंज ऑफर आपके फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करता है. इसमें 48MP का कैमरा और 6.1 इंच का Super XDR OLED डिस्प्ले मिलता है.

Samsung Galaxy S24 FE

सैमसंग गेलेक्सी S24 FE मॉडल फ्लिपकार्ट पर 35,999 रुपये में मिल रहा है, लेकिन बैंक डिस्काउंट पर यह 33,249 में खरीद सकते हैं. साथ ही फोन एक्सचेंज वैल्यू से इसका दाम और भी कम हो जाएगा. इसमें आपको 4500mAh की बड़ी बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और Exynos 2400 प्रोसेसर मिलता है.

Poco F7 5G

यह फोन फिलहाल 31,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. जिस पर बैंक ऑफर्स की छूट के बाद 30,399 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करके अतिरिक्त फायदा उठा सकते हैं. फोन में 50MP का रियल कैमरा, 6.83 इंच का डिस्प्ले और 7,550mAh की बड़ी बैटरी आती है.

Samsung Galaxy S24

सैमसंग का यह फोन 46,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. साथ ही एडिशनल बैंक छूट का फायदा उठाकर 44,649 रुपये में आसानी से पा सकत हैं. इस पर एक्सचेंज वैल्यू भी उपलब्ध है. फोन में आपको 50MP का प्राइमरी का कैमरा, 4000mAh की बैटरी और Exynos 2400 का प्रोसेसर दिया गया है.

Realme GT 6

रियलमी कंपनी का यह फोन अभी 27,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है. इसके अलावा अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट का यूज करके यह स्मार्टपोन 26,599 रुपये में खरीद सकते हैं. साथ में पुराने फोन पर एक्सचेंज वैल्यू का फायदा उठाएं. रियली GT 6 में स्नैपड्रैग्न 8s Gen3 का प्रोसेसर, 50MP का कैमरा और 5500mAh की बैटरी के साथ दमदार फीचर्स मिलते हैं.