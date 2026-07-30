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Flipkart ने भारत में लॉन्च किया Pay Later, अब सामान आज खरीदें, पेमेंट 30 दिन बाद करें या 3 किस्तों में बांटें

ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों के लिए फ्लिपकार्ट बड़ा तोहफा लेकर आया है. 9 अगस्त से शुरू हो रहे फ्रीडम सेल से ठीक पहले कंपनी ने Flipkart Pay Later सर्विस शुरू की है. इसके जरिए ग्राहक अब मनपसंद सामान तुरंत खरीदकर 30 दिन बाद पेमेंट कर सकते हैं या अपने बिल को आसान किस्तों में बांट सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:20 PM IST
Flipkart ने भारत में लॉन्च किया Pay Later, अब सामान आज खरीदें, पेमेंट 30 दिन बाद करें या 3 किस्तों में बांटें

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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