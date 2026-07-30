/Flipkart ने भारत में लॉन्च किया Pay Later, अब सामान आज खरीदें, पेमेंट 30 दिन बाद करें या 3 किस्तों में बांटें

Flipkart Pay Later: अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं और कीमत के कारण पीछे हट जाते हैं, तो आपकी यह समस्या फ्लिपकार्ट ने दूर कर दी है. फ्लिपकार्ट की अगस्त में शुरू होने वाली फ्रीडम सेल से ठीक पहले अपने भारतीय कस्टमर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने अपनी नई सर्विस Flipkart Pay Later को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस नए फीचर की सहायता से अब आप मनपसंद सामान आज ही घर ला सकते हैं और उसका पेमेंट 30 दिन बाद या आसान किस्तों में कर सकते हैं. आइए जानते हैं फ्लिपकार्ट की इस नई सुविधा के बारे में सब कुछ विस्तार से...
Flipkart का Pay Later ऑफर उन लोगों के लिए बेस्ट होगा, जो बजट की चिंता के कारण सामान खरीदने से पीछे हट जाते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए फ्लिपकार्ट ने Flipkart Pay Later नाम की नई क्रेडिट सर्विस लॉन्च की है. कंपनी ने इसे PayU Finance के साथ पार्टनरशिप में पेश किया है. यह सर्विस फ्लिपकार्ट के अलावा Myntra और Flipkart Minutes पर भी उपलब्ध होगी.
फ्लिपकार्ट के मुताबिक, इस नए ऑप्शन का मुख्य उद्देश्य चेकआउट के समय ग्राहकों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना है, चाहे वे रोजमर्रा का सामान खरीद रहे हों या स्मार्टफोन और होम अप्लायंसेज जैसे महंगे गैजेट्स.
कस्टमर्स अपनी खरीदारी की कुल राशि के आधार पर तीन अलग-अलग तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं.
Pay Later
इसके तहत कस्टमर्स को खरीदारी की पूरी रकम चुकाने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है.
Pay in 3
इस विकल्प के जरिए कस्टमर्स अपने कुल बिल को तीन बराबर किस्तों में बांट सकते हैं.
EMI ऑप्शन
महंगी खरीदारी के लिए फ्लिपकार्ट 3 से लेकर 12 महीने तक की EMI का विकल्प दे रहा है.
कंपनी के अनुसार, EMI ऑप्शन का इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और होम अप्लायंसेज जैसी प्रीमियम कैटेगरी के लिए किया जा सकता है. वहीं, Pay Later और Pay in 3 जैसे ऑप्शन Flipkart Minutes, फैशन, ब्यूटी, होम प्रोडक्ट्स और रोज़मर्रा के सामान की खरीदारी के लिए डिजाइन किए गए हैं.
इस प्रोग्राम में PayU Finance एक लाइसेंस प्राप्त लेंडर के रूप में क्रेडिट लाइन प्रदान कर रहा है. वहीं Flipkart Finance कस्टमर्स के साथ संबंधों को संभालेगा और क्रेडिट से जुड़े फैसले लेने के लिए यूजर के शॉपिंग बिहेवियर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का इस्तेमाल करेगा.
बता दें कि पे लेटर सर्विस का यह लॉन्च फ्लिपकार्ट के उस बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी ई-कॉमर्स से आगे बढ़कर अन्य सेक्टर्स में विस्तार कर रही है. इस महीने की शुरुआत में फ्लिपकार्ट ने साफ किया था कि वह बहुत ही जल्द ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में कदम रखने जा रहा है. वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली यह कंपनी शुरुआत में कुछ शहरों में यह सर्विस शुरू करेगी, जिसे बाद में पूरे देश में फैलाया जाएगा. यूजर्स इसे एक डेडिकेटेड ऐप के साथ-साथ मुख्य फ्लिपकार्ट ऐप से भी एक्सेस कर सकेंगे. फ्लिपकार्ट के इस कदम से Zomato और Swiggy को सीधी टक्कर मिलने की उम्मीद है.
फ्लिपकार्ट का यह नया क्रेडिट फीचर 8 अगस्त से शुरू हो रही Flipkart Freedom Sale से ठीक पहले आया है. सेल के दौरान स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिलने वाले हैं, ऐसे में यह नया पेमेंट ऑप्शन ग्राहकों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.