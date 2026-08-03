/क्या आप भी देखना चाहते हैं Free Netflix? फ्लिपकार्ट के इस नए ऑफर को क्लेम करने का ये है तरीका

अगर आप भी वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर फिल्में और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं लेकिन सब्स्क्रिप्शन के महंगे प्लान्स से परेशान थे, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है. ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों के लिए एक जबर्दस्त ऑफर लेकर आया है. अब आप बिना कोई अलग से चार्ज दिए नेटफ्लिक्स का मजा ले सकते हैं. फ्लिपकार्ट अपने प्लैटफॉर्म से शॉपिंग करने वाले चुनिंदा यूज़र्स को 30 दिनों के लिए नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान एकदम फ्री में दे रहा है. आइए जानते हैं कि आप इस धमाकेदार ऑफर का फायदा कैसे उठा सकते हैं और इसे क्लेम करने का सही तरीका क्या है.
इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको एक महीने में फ्लिपकार्ट पर छोटी सी शॉपिंग शर्त पूरी करनी होगी. ग्राहकों को एक ही कैलेंडर मंथ के भीतर फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी या फ्लिपकार्ट मिनट्स (Flipkart Minutes) से कम से कम 299 रुपये या उससे ज्यादा के 4 ऑर्डर करने होंगे. जैसे ही आपका चौथा ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर हो जाता है, आपके फ्लिपकार्ट ऐप में 30 दिनों का नेटफ्लिक्स मोबाइल प्लान अनलॉक हो जाएगा. इसके बाद आप इसे तुरंत क्लेम करके फ्री में स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं.
यह खास ऑफर केवल Flipkart Plus मेंबर्स के लिए उपलब्ध है. फ्लिपकार्ट प्लस कंपनी का एक फ्री लॉयल्टी प्रोग्राम है जो नियमित खरीदारी करने वाले ग्राहकों को सुपरकॉइन्स (SuperCoins), एक्सक्लूसिव डील्स और फ्री डिलीवरी जैसे फायदे देता है. इसमें दो टियर होते हैं- प्लस सिल्वर और प्लस गोल्ड.
Flipkart Plus Silver: पिछले 365 दिनों में 15 सफल ऑर्डर पूरा करने पर यह मेंबरशिप मिलती है.
Flipkart Plus Gold: पिछले 365 दिनों में 25 सफल ऑर्डर पूरा करने पर यह गोल्ड मेंबरशिप मिलती है.
आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट जिस नेटफ्लिक्स मोबाइल प्लान को फ्री दे रहा है, उसकी असली कीमत 149 रुपये प्रति महीना है. भारत में नेटफ्लिक्स के फिलहाल 4 मुख्य प्लान्स उपलब्ध हैं:
Mobile Plan (₹149/महीना): इसमें 1 फोन या टैबलेट पर 480p SD क्वालिटी में कंटेंट देख सकते हैं.
Basic Plan (₹199/महीना): इसमें फोन, लैपटॉप या टीवी किसी भी 1 डिवाइस पर 720p HD क्वालिटी मिलती है.
Standard Plan (₹499/महीना): इसमें एक साथ 2 डिवाइस पर 1080p Full HD में स्ट्रीमिंग की जा सकती है.
Premium Plan (₹649/महीना): इसमें एक साथ 4 डिवाइस पर 4K Ultra HD और HDR क्वालिटी का मजा मिलता है.