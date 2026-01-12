अभी मत खरीदना iPhone... बस कर लें 4 दिन का इंतजार! Apple फैन्स को मिलेगा सबसे बड़ा सरप्राइज, सबकुछ जानिए यहां

अगर आप Republic Day के आसपास नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं या अपने पुराने फोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए काफी अहम हो सकते हैं. Flipkart ने कन्फर्म कर दिया है कि Republic Day Sale 2026 की शुरुआत 17 जनवरी से होगी. टीजर पेज देखकर साफ है कि यह कोई छोटी-मोटी सेल नहीं होगी, बल्कि साल की पहली बड़ी ऑनलाइन सेल होने वाली है, जिसमें लोग लंबे समय से प्लान की गई खरीदारी को आखिरकार पूरा करते हैं.

Plus और Black मेंबर्स को मिलेगा Early Access

Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबर्स के लिए सेल एक दिन पहले यानी 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी. भले ही एक दिन का फर्क छोटा लगे, लेकिन ऑनलाइन सेल की दुनिया में यही फर्क किसी डील को हाथ से निकलने या कन्फर्म ऑर्डर बनने के बीच तय करता है. खासतौर पर iPhone जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स के लिए Early Access काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

iPhone पर कैसी डील्स मिलने की उम्मीद

Flipkart ने अभी तक सभी डिस्काउंट डिटेल्स ऑफिशियल तौर पर नहीं बताई हैं, लेकिन पिछले सालों का ट्रेंड काफी कुछ साफ कर देता है. आमतौर पर Apple के एक या दो जेनरेशन पुराने iPhone मॉडल्स पर सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिलती है. इस बार iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 और यहां तक कि iPhone 16 पर भी आकर्षक ऑफर्स मिलने की उम्मीद है. iPhone 17 को लेकर फिलहाल कोई साफ जानकारी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर लेटेस्ट iPhone पर जनवरी सेल में बड़ी छूट नहीं मिलती, लेकिन Flipkart कभी-कभी सरप्राइज भी देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Android फोन यूजर्स के लिए भी बड़े ऑफर्स

Android स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए भी ये सेल काफी दिलचस्प रहने वाली है. Samsung, iQOO और अन्य Android ब्रांड्स के मिड-रेंज और प्रीमियम फोन्स पर अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा TWS ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स भी सेल का हिस्सा होंगे. अगर आप काफी समय से फ्रिज, वॉशिंग मशीन या होम ऑडियो डिवाइस खरीदने का सोच रहे थे, तो Republic Day Sale में कीमतें ज्यादा सही लग सकती हैं.

बैंक ऑफर्स से और सस्ती होगी खरीदारी

Flipkart ने बैंक ऑफर्स को भी कन्फर्म कर दिया है. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही आसान EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध होंगे. इसके अलावा अन्य पार्टनर बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर डील के हिसाब से 15 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. बैंक ऑफर्स की पूरी डिटेल सेल शुरू होने के करीब सामने आएगी.

Flash Deals में मिलेगी लिमिटेड टाइम की भारी छूट

इस बार भी Flipkart की टाइम-बेस्ड फ्लैश डील्स वापसी कर रही हैं. Rush Hour Deals, Tick Tock Deals, Jackpot Deals और Steal Deals जैसे फॉर्मेट्स कुछ मिनटों या घंटों के लिए लाइव होंगे. इन्हीं डील्स के लिए लोग अलार्म लगाते हैं, बार-बार ऐप रिफ्रेश करते हैं और ग्रुप चैट्स में अपनी किस्मत को लेकर चर्चा करते नजर आते हैं.

खरीदारी से पहले क्या तैयारी जरूरी है

यह सेल दिसंबर में आई Buy Buy 2025 सेल के बाद आ रही है, जिसमें iPhone और लैपटॉप्स को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था. अब जब 17 जनवरी की तारीख कन्फर्म हो चुकी है, तो यूजर्स के पास थोड़ा वक्त है कि वे अपनी Wishlist तैयार करें, कार्ड लिमिट चेक करें और स्मार्ट तरीके से अपग्रेड प्लान करें. फिलहाल साफ संदेश यही है कि अगर नया फोन लेने का मन है, तो नोटिफिकेशन ऑन रखें.