Flipkart Sale 2026: बंपर छूट पर मिल रहे हैं Poco, Vivo और Redmi के स्मार्टफोन, 10 हजार से भी कम में मची लूट!

Flipkart Republic Day Sale 2026: अगर आप काफी समय से नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब इंतजार खत्म होने वाला है. Flipkart Republic Day Sale 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसमें बजट यूजर्स के लिए कई शानदार डील्स देखने को मिल रही हैं. इस सेल में कम कीमत में शानदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन खरीदे जा सकते हैं जिससे जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:32 PM IST
Flipkart Republic Day Sale 2026: अगर आप भी अपना स्मार्टफोन बदलना चाहते हैं या नया फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह खास मौका है. Flipkart की Republic Day Sale शुरू हो गई है. यह सेल मोबाइल खरीदारों के लिए जबरदस्त मौका लेकर आई है. अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद और फीचर-पैक स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सेल आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं होने वाली है. फ्लिपकार्ट की इस सेल में Vivo, Redmi और Poco जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के कई दमदार स्मार्टफोन 10 हजार रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं. आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल्स

Flipkart Republic Day Sale 2026 सभी यूजर्स के लिए 17 जनवरी से शुरू हो गई है. फ्लिपकार्ट की इस सेल में कंपनी स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच समेत कई डिवाइसेज कम कीमत पर छूट के बाद मिल रहे हैं. सेल में बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर के तहत डील्स को और भी शानदार बना रहे हैं.ये रही इनकी डिटेल्स... 

Redmi A5 
अगर आप कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए Redmi A5 भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. जो 3GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है. अभी यह फोन Flipkart Republic Day Sale में छूट पर मिल रहा है. इस फोन पर कंपनी ने 27 प्रतिशत की छूट दी है जिसके बाद इसकी कीमत कम होकर ₹6,499 हो गई है. वहीं अगर आप Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड से इस फोन के लिए पेमेंट करते हैं तो  ₹750 तक का कैशबैक अतिरिक्त मिल सकता है.  कम बजट में अच्छा स्मार्टफोन लेने वालों के लिए Redmi A5 एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है.

Poco C75 5G खरीदने का है अच्छा मौका
Poco C75 5G को Flipkart की रिपब्लिक डे सेल में आप शानदार ऑफर के साथ खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन पर बड़ी छूट मिल रही है जिसके बाद इसकी कीमत कम हो कर ₹8,299हो गई है. वहीं मार्केट में इसकी शुरुआत कीतम ₹10,999 थी. सिर्फ यही नहीं इसके साथ ही अगर आप Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड से इस फोन के लिए पेमेंट करते हैं तो  ₹750 तक का कैशबैक अलग से मिल सकता है. बात करें इस फोन मे मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो Poco C75 5G में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी दिया गया है. इस फोन में 5160mAh की दमदार बैटरी भी मिलती है.

Vivo Y19e 
 Flipkart Republic Day Sale  2026 में Vivo Y19e को भी आप कम दाम में खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन पर 22 फीसदी की छूट इस सेल में मिल रही है जिसके बाद इसकी कीमत 8,999 रुपये ही बचती है. वहीं यह फोन जब लॉन्च हुआ था तब इसकी कीमत ₹11,999 थी. अगर आप Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ₹750 तक का कैशबैक मिल सकता है. बात करें इस फोन के फीचर्स की तो इस फोन में आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है. इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है. वहीं लंबे समय तक चलने के लिए फोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी भी कंपनी ने दी है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Flipkart Republic Day Sale 2026Best smartphones under 10000

