आज सबसे सस्ते में मिल रहा iPhone Air! खरीदने वालों की लगी लंबी कतार, रिपब्लिक डे सेल से पहले ही गिर गए दाम

Flipkart ने अपनी Republic Day Sale 2026 से पहले ही Early Bird Deals को लाइव कर दिया है. इन ऑफर्स के तहत Apple iPhone Air की कीमत में बड़ी कटौती देखने को मिल रही है. लिस्टिंग के मुताबिक, फोन पहले के मुकाबले कम कीमत पर उपलब्ध है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर मिलने वाला ₹6,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट इसकी प्रभावी कीमत को और नीचे ले जाता है. यह ऑफर सीमित समय के लिए है और अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स पर लागू किया गया है, जिससे यह डील अब तक की सबसे मजबूत डील्स में से एक बन जाती है.

कब से शुरू होगी पूरी Republic Day Sale

Flipkart की मेन Republic Day Sale 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी. वहीं Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबर्स को 24 घंटे पहले यानी 16 जनवरी से ही सेल का एक्सेस मिल जाएगा. हालांकि Early Bird Deals के तहत कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे iPhone Air, पहले ही डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकते हैं. ऐसे में जो यूजर्स आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहते, उनके लिए यह शुरुआती ऑफर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

iPhone Air की कीमत और बैंक ऑफर्स

Early Bird Deals के तहत iPhone Air का 256GB वेरिएंट ₹1,01,900 की कीमत पर लिस्ट किया गया है, जो इसकी पहले की कीमत से कम है. अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें ₹6,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है. इस डिस्काउंट के बाद फोन की प्रभावी कीमत घटकर ₹95,900 रह जाती है. इसके अलावा Flipkart नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दे रहा है, जिसकी शुरुआत ₹16,317 प्रति माह से होती है, वह भी छह महीने की अवधि के लिए, हालांकि यह बैंक की शर्तों पर निर्भर करेगा.

एक्सचेंज ऑफर से और सस्ता हो सकता है फोन

Flipkart इस डील के साथ एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है. पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर ग्राहक को ₹68,050 तक की छूट मिल सकती है, जो डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करती है. कुछ मामलों में Flipkart अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है, जिससे अंतिम भुगतान राशि और कम हो सकती है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर देखा जाए तो iPhone Air इस समय अपनी अब तक की सबसे कम प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है.

उपलब्धता और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी

यह डिस्काउंटेड कीमत फिलहाल Republic Day Sale Early Bird पीरियड के दौरान ही लागू है और मेन सेल शुरू होने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है. डिलीवरी का समय पिन कोड के हिसाब से अलग-अलग दिख रहा है. कई इलाकों में अगले दिन डिलीवरी का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो Flipkart Assured सेलर्स के जरिए पूरा किया जा रहा है. रंग और स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से स्टॉक सीमित हो सकता है, इसलिए खरीद से पहले उपलब्धता जांचना जरूरी है.

iPhone Air के मुख्य फीचर्स

iPhone Air हल्के डिजाइन के साथ आता है और इसमें हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है. फोन में Apple का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देता है. कैमरा सेगमेंट में यह एडवांस फोटो और वीडियो फीचर्स सपोर्ट करता है. iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला यह फोन Apple के पूरे इकोसिस्टम, जैसे Apple Watch, AirPods और अन्य सर्विसेज के साथ बेहतर तालमेल बनाता है. लंबे समय तक मिलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसकी एक बड़ी खासियत है.

क्या यह सही समय है iPhone Air खरीदने का?

₹6,000 के कार्ड डिस्काउंट के बाद iPhone Air की कीमत पिछली सभी सेल्स से कम हो जाती है. जो यूजर्स Republic Day Sale के दौरान फोन अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह Early Bird Deal बिना आखिरी दिन का इंतजार किए एक साफ कीमत का फायदा देता है. अगर स्टॉक और डिलीवरी आपके इलाके में उपलब्ध है, तो यह डील काफी समझदारी भरा फैसला साबित हो सकती है.