आखिरी मौका...₹40,000 से भी कम कीमत में मिल रहा है ये फोल्डेबल फोन, आज खत्म हो रही डील, लूट लो ऑफर!

Foldable phone under 40000: अगर आप फोल्डेबल फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. Flipkart की सेल में Infinix Zero Flip 5G अब 40,000 रुपये से भी कम में मिल रहा है. 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले इस फोन की लॉन्च कीमत 49,999 रुपये थी, लेकिन अब यह भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 40,000 रुपये के अंदर मिल रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:22 AM IST
Infinix Zero Flip 5G Price: अगर आप भी फोल्डेबल फोन खरीदने का सोच रहे हैं और बजट के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है! 40 हजार रुपये से कम में भी अब आप फोल्डेबल फोन खरीद सकते हैं. स्मार्टफोन की दुनिया में अब फोल्डेबल फोन का एक्सपीरियंस सबसे कम दामों पर मिल रहा है. Flipkart Big Bang Diwali Sale खत्म होने वाली है ऐसे में स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर्स चल रहे हैं. फ्लिपकार्ट की सेल में एक फोल्डेबल फोन 40 हजार रुपये से कम में मिल रहा है. सिर्फ इतनी ही नहीं इसके साथ ही बैंक ऑफर्स लगाकर आप अतिरिक्त छूट भी ले सकते हैं. यह फोन है Infinix Zero Flip 5G. आइए जानते हैं इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स की पूरी डिटेल

40 हजार कम पहुंची कीमत
8GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले इस फोल्डेबल की लॉन्चिंग प्राइज की बात की जाए तो यह 49,999 रुपये थी. लेकिन अब फ्लिपकार्ट की दीवाली सेल पर भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. सेल में यह फोन मात्र 39,999 रुपये में मिल रहा है यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 10,000 रुपये सस्ता. इसके साथ ही फोन एक्सचेंज करने पर 30,550 रुपये तक का बोनस भी मिल सकता है. फ्लिपकार्ट का कहना है कि ऑफर्स के बाद इस फोन की कीमत 38,749 रुपये तक पहुंच सकती है. 

फोन में मिलते हैं ये फीचर्स
Infinix Zero Flip 5G फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. साथ ही इसमें आपको एंड्रॉयड 14 मिल जाता है, जिस पर कंपनी की XOS 14.5 स्किन लगी है. इसमें 6.9 इंच की फुल HD+ LTPO AMOLED स्क्रीन है जो अंदर की तरफ 120Hz रिफ्रेश रेट और 360Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है. बाहर की ओर 3.64-इंच की कवर AMOLED स्क्रीन है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है. फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 चिपसेट है, जो 8GB LPDDR4X रैम के साथ काम करता है. स्टोरेज की बात करें तो इसमें 512GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता.

इस फोन में आपको कवर स्क्रीन पर डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 114-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. यह 4K/30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है. अंदर की ओर 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है जो 4K/60fps पर वीडियो शूट करता है.

फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, GPS, NFC और USB टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं. ऑडियो के लिए इसमें डुअल JBL ट्यून किए गए स्पीकर लगे हैं. सेफ्टी के लिए पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है. बैटरी की बात करें तो फोन में 4720mAh की बैटरी है जो 70W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Infinix Zero Flip 5G priceFlipkart SaleInfinix Zero Flip 5G offer

