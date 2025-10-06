Advertisement
iPhone के नाम पर हुई ठगी, Flipkart सेल बनी लोगों के लिए सिरदर्द, जानें क्या है चौंका देने वाला ये मामला

Flipkart की सेल का हमेशा ही लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. लेकिन इस बार  इस सेल में लोगों के साथ ठगी की गई है. जिसे लेकर अब लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:36 PM IST
iPhone के नाम पर हुई ठगी, Flipkart सेल बनी लोगों के लिए सिरदर्द, जानें क्या है चौंका देने वाला ये मामला

Flipkart की ‘बिग बिलियन डेज सेल’ का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस दौरान लोग खूब खरीदारी करते हैं. यहां कई बड़े और महंगे ब्रांड्स पर अच्छी-खासी छूट मिल जाती है. खासतौर पर अगर आप iPhone जैसे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो ये सेल बहुत शानदार रहती है. इस सेल में लगभग हर कंपनी बेहतरीन डिस्काउंट्स देती हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार फ्लिपकार्ट पर कई लोगों को 'प्री-रिजर्व पास' की चूना लगाया गया है. ऑफर के तहत ग्राहकों से भरोसा दिलाया गया कि 5000 रुपये जमा करने पर उन्हें सेल शुरू होते ही उनकी पसंद का iPhone मिल जाएगा. हजारों लोगों ने इस भरोसे पैसे जमा कर दिए. लेकिन जब सेल शुरू हुई तो उन्हें न तो iPhone मिल पाया और न ही उनके जमा कराए पैसे वापस मिले.

जानें क्या था Flipkart की ऑफर
बता दें कि फ्लिपकार्ट ने इस बार ‘प्री-रिजर्व पास’ की नई स्कीम लॉन्च की थी, जिसकी कीमत 5,000 रुपये रखी गई थी. कंपनी ने दावा किया था कि इस पास को लेने वाले ग्राहकों को सेल शुरू होते ही उनकी पसंद का iPhone सबसे पहले और सबसे कम कीमत में मिलेगा. लेकिन जैसे ही सेल की शुरुआत हुई कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी. प्लेटफॉर्म X पर लोगों ने लिखा कि उन्हें न तो iPhone मिला और न ही जमा की गई रकम वापस की गई. ऐसे में यह स्कीम कई ग्राहकों के लिए सिरदर्द बन गई.

सामने आया केस

एक यूजर ने प्लेटफॉर्म X पर अपने साथ हुए धोखे की कहानी बताते हुए लिखा कि उन्होंने 5,000 रुपये देकर iPhone 16 Pro के लिए फ्लिपकार्ट का प्री-रिजर्व पास लिया था और 22 सितंबर को फोन का ऑर्डर भी कर दिया. कुल 65,278 रुपये की पेमेंट करने के बाद उन्हें 26 सितंबर की डिलीवरी डेट दी गई थी. शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन फोन कभी उसके पास पहुंचा ही नहीं. ट्रैकिंग में पैकेज लास्ट डिलीवरी सेंटर तक दिखा, उसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं चला. जब उन्होंने Flipkart सपोर्ट से संपर्क किया तो हर बार यही जवाब मिला कि '24 से 48 घंटे में समाधान मिल जाएगा' लेकिन उसकी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया.

ऑर्डर किया गया कैंसिल
जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आया तो फ्लिपकार्ट की ओर से ग्राहक को कॉल कर आश्वासन दिया गया कि अगले 24 घंटे में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन इसके ठीक बाद कंपनी ने ऑर्डर को बिना किसी स्पष्ट वजह के कैंसिल कर दिया. अब ग्राहक को 65,000 रुपये वापस किए जा रहे है, लेकिन जो 5,000 रुपये प्री-रिजर्व पास के तौर पर पहले ही जमा किए गए थे, उनकी वापसी नहीं की गई है. इससे ग्राहकों में और ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है.

