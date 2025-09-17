Flipkart का धमाका! Samsung Realme समेत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर, ये रही टॉप डील्स
Flipkart का धमाका! Samsung Realme समेत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर, ये रही टॉप डील्स

Flipkart Deals Revealed Before Sale: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है. सेल में स्मार्टफोन पर मिलने वाले धमाकेदार ऑफर्स का पहले ही खुलासा हो चुका है. इस दौरान ब्लैक और प्लस मेंबर्स को डिस्काउंट का अर्ली एक्सेस मिलेगा. आइए जानते हैं डील्स के बारे में विस्तार से.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:35 AM IST
Flipkart Sale Discounts on Smartphones: त्योहारी सीजन में Flipkart Big Billion ays Sale 2025 23 सितंबर से लाइव होने वाली है. सेल में स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और टैबलेट तक सभी डिवाइसों पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा. फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स एक दिन पहले ही सेल का लाभ उठा पाएंगे. हम आपको सेल में उपलब्ध स्मार्टफोन की डिटेल्स दे रहे हैं जिन पर बेहतरीन डील्स और ऑफर्स का खुलासा पहले ही हो चुका है. साथ में एक्स्ट्रा बैंक और एक्सचेंज ऑफर से कीमत और भी कम हो जाएगी. चलिए देखते हैं फ्लिपकार्ट सेल में उपलब्ध धमाकेदार फोन्स....

यह भी पढ़ें: क्या दिवाली के बाद लॉन्च होगा BSNL 5G? पता चल गया मोदी सरकार का प्लान! पहले इन शहरों में...

Samsung Galaxy F05

Samsung Galaxy F05 में 64GB वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपये से 37% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 6,249 रुपये में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. सैमसंग के इस फोन में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले है. साथ ही 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है. गैलेक्सी F05 में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है. इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

Realme P4 PRO 5G
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में Realme P4 PRO 5G की कीमत 24,999 रुपये से घटकर 19,999 रुपये हो गई है. रियलमी  गैलेक्सी F05 P4 PRO में 6.8 इंच की Amoled डिस्पले मिलती है और 144Hz रिफ्रेश रेट है. फोन में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर मिलता है.  Realme P4 PRO स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी शामिल है जिसमें 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

Motorola G45 5G
Flipkart सेल में Motorola G45 5G के 128GB वेरिएंट पर 20% ऑफ के बाद कीमत 14,999 रुपये से कम होकर 11,999 रुपये रह गई है. मोटोरोला फोन में 7.5 इंच का HD+ डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. G45 5G फोन एंड्रॉयड 14 पर वर्क करता है. स्मार्टफोन के रियर में 50MP प्राइमरी कैमरा और फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है. साथ ही 5000mAh की पावरफुल बैटरी और फास्ट चार्जिंग के लिए 20W का सपोर्ट दिया गया है. 

यह भी पढ़े: ठंड से पहले थोक के भाव में मिल रहे AC! यहां फटाफट खत्म हो रहा Stock, खटाखट करें बुक

Oppo K13x 5G 

सेल में Oppo K13x 5G पर 23% की छूट के बाद MRP प्राइस 16,999 रुपये से 12,999 रुपये हो गई है. K13x 5G में 6.67 इंच की एचडी प्लस है और रेजोल्यूशन 1604x720 पिक्सल मिलता है. फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोससर से लैस है. ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OS 15 पर वर्क करता है. ओप्पो K13 के रियर में 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. स्मार्टपोन में 6000mAh की बैटरी और 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.

