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Zomato-Swiggy को मिलेगी कड़ी टक्कर! Flipkart से ऑर्डर कर सकेंगे गरमा-गरम खाना, शुरू होने जा रही फूड डिलीवरी सर्विस

Flipkart Food Delivery Service: ई-कॉमर्स की दुनिया में हलचल मचाने के बाद अब फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी मार्केट में बड़ा दांव खेलने जा रहा है. स्विगी और जोमैटो के दबदबे के बीच फ्लिपकार्ट जल्द ही नई सर्विस शुरू करेगा. ओएनडीसी के साथ जुड़कर कंपनी ग्राहकों की थाली तक गरमा-गरम खाना पहुंचाने की तैयारी में है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:14 AM IST
Zomato-Swiggy को मिलेगी कड़ी टक्कर! Flipkart से ऑर्डर कर सकेंगे गरमा-गरम खाना, शुरू होने जा रही फूड डिलीवरी सर्विस

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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