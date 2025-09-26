अब बेफिक्र होकर करें शॉपिंग, Flipkart दे रहा है 30 दिन की FREE सुरक्षा, प्रोडक्ट डैमेज या खराबी पर झटपट मिलेगा समाधान

Flipkart Trust Shield: फेस्टिव सीजन में हर कोई बड़े-बड़े डिस्काउंट और डील्स का इंतजार करता है. लेकिन शॉपिंग का मजा तब और बढ़ जाता है जब ऑफर्स के साथ एक्स्ट्रा फायदे भी मिलें. इसी सोच के साथ Flipkart ने इस बार सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं अपने कस्टमर्स को खास सुविधा भी दे रहा है. अक्सर कस्टमर्स मोबाइल, टीवी और बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने से पहले डरते हैं कि कहीं स्क्रीन क्रैक, लिक्विड डैमेज, या वारंटी संबंधी परेशानी न आ जाए. अब इसी परेशानी को फ्लिपकार्ट ने दूर कर दिया है. फ्लिपकार्ट ने Trust Shield नाम से एक नया प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है जो यूजर्स को 30 दिन की फ्री सुरक्षा देगा.

Flipkart का Trust Shield ग्राहकों को एक आसान सुविधा देता है. इस नए प्रोग्राम के तहत प्रोडक्ट की डिलीवरी के 30 दिनों बाद तक किसी भी तरह की समस्या आने पर सीधे फ्लिपकार्ट से ही समाधान मिलेगा. चाहे दिक्कत ऐक्सिडेंटल डैमेज, लिक्विड इनग्रैस हो या फिर वारंटी क्लेम की हो ग्राहक को अलग-अलग ब्रांड, सर्विस सेंटर या सेलर से संपर्क करने या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शुरुआत में यह सुविधा मोबाइल, बड़े होम अप्लायंसेज और कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लागू की गई है. जल्द ही यह दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी शुरू की जा सकती है.

कैसे काम करेगा Trust Shield

फ्लिपकार्ट के मुताबिक Trust Shield एक ऐसी शुरुआत है जिसमें ग्राहक को खरीदारी के बाद आने वाली परेशानियों के लिए अलग-अलग जगह जानें या परेशान होने की दिक्कत नहीं होगी. प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद 30 दिनों तक अगर कोई परेशानी होती है जैसे अचानक नुकसान, लिक्विड डैमेज या फिर वारंटी से जुड़ा मामला हो तो सीधे फ्लिपकार्ट ही उसका समाधान करेगा. पहले ग्राहकों को इसके लिए ब्रांड, सेलर और सर्विस सेंटर के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब इन सब के लिए Trust Shield का उपयोग किया जा सकेगा.

कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट में कमी या समस्या पाता है तो उसे बस फ्लिपकार्ट ऐप में रिपोर्ट करनी होगी और साथ में फोटो या वीडियो अपलोड करने होंगे. इसके बाद सारा प्रोसेस फ्लिपकार्ट खुद संभालेगा. क्लेम प्रोसेस करने के बाद 2 वर्किंग डेज में रिप्लाई और 7 वर्किंग डेज के अंदर पूरा समाधान देने का टारगेट रखा है. जरूरत पड़ने पर डिवाइस के लिए पिकअप और ड्रॉप की सुविधा भी दी जाएगी. यह सुविधा मोबाइल, टीवी, फ्रिज और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लागू है.

क्या होंगे फायदे

Flipkart का Trust Shield प्रोग्राम ग्राहकों को खरीदारी के बाद ज्यादा भरोसा और सुरक्षा देता है. इस योजना के तहत यूजर को डिलीवरी के बाद 30 दिन तक प्रोटेक्शन मिलता है. इसका फायदा यह है कि अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है, जैसे ऐक्सिडेंटल डैमेज, लिक्विड डैमेज या वारंटी क्लेम, तो ग्राहक को ब्रांड या सर्विस सेंटर से संपर्क नहीं करना पड़ेगा. Flipkart ही एकमात्र संपर्क बिंदु होगा. इसके अलावा दावा प्रक्रिया आसान है, और वादा किया गया है कि 7 वर्किंग दिन के भीतर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा. इससे ग्राहकों का समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं और खरीदारी का अनुभव बेहतर होता है.

Flipkart Trust Shield से बढ़ेगा भरोसा

