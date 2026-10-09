/Flipkart या Reliance Digital? जानिए कहां मिल रहा है iPhone 17 Pro सिर्फ ₹56,990 और iPhone 17 महज ₹43,599 में

दिवाली आने से पहले लगभग सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट ने अपनी-अपनी सेल शुरू कर दी है. अब सब देख रहे हैं कि कौन सा सामान कहां सस्ता मिल रहा है. इस बार मुकाबला Flipkart की Big Billion Days और Reliance Digital की Festival of Electronics सेल के बीच बेहद कड़ा है. दोनों ही Apple के फ्लैगशिप iPhone 17 और iPhone 17 Pro पर ऐसे-ऐसे डिस्काउंट दावों के साथ सामने आए हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल ललचा जाए. पोस्टर पर iPhone 17 का दाम ₹43,599 और iPhone 17 Pro का दाम ₹56,990 तक दिखाया जा रहा है. लेकिन क्या यह कीमत हर ग्राहक के लिए लागू होती है या फिर इसके पीछे बैंक कार्ड ऑफर्स और पुराने फोन एक्सचेंज का कोई बड़ा गणित है? अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन में नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बिना किसी कंफ्यूजन के समझें कि कौन सा स्टोर आपको सबसे बेहतर और बेस्ट डील दे रहा है.
iPhone 17 की शुरुआती कीमत और MRP का सच
लॉन्च प्राइस की करें तो iPhone 17 का 256GB वेरिएंट भारत में सितंबर 2025 के दौरान ₹82,900 में पेश किया गया था. हालांकि, बाद में Apple द्वारा नई सीरीज के आने के बाद इसके आधिकारिक MRP में संशोधन किया गया और यह बढ़कर ₹99,900 हो गया. यही वजह है कि Flipkart जैसी वेबसाइट्स पर आपको ₹99,900 को मूल एमआरपी मानकर उस पर भारी डिस्काउंट का टैग लगा हुआ दिखाई दे रहा है. यानी जो भी प्रतिशत छूट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी गणना ₹82,900 की जगह ₹99,900 से की जा रही है.
Flipkart पर iPhone 17 का डील प्राइस
Flipkart अपनी Big Billion Days सेल में iPhone 17 के 256GB मॉडल को बिना किसी शर्त के ₹84,999 में लिस्ट कर रहा है. अगर आपके पास ICICI Bank या Axis Bank का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको ₹2,000 की सीधी छूट मिलती है. इसके अलावा ₹3,000 का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. अब बात करते हैं उस बहुचर्चित ₹43,599 वाले प्राइस टैग की. फ्लिपकार्ट यह कीमत तब ऑफर करता है जब आप अपना वर्किंग कंडीशन वाला पुराना iPhone 15 एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वैल्यू करीब ₹36,400 आंकी जाती है. अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए पुराना iPhone 15 नहीं है, तो कार्ड डिस्काउंट के बाद यह फोन आपको ₹82,999 का पड़ेगा. फ्लिपकार्ट ICICI क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ₹7,267 प्रति माह का 6 महीने वाला नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दे रहा है.
रिलायंस डिजिटल का फेस्टिवल ऑफर
रिलायंस डिजिटल ने अपनी Festival of Electronics सेल के तहत iPhone 17 256GB को ₹79,899 की लिस्टेड प्राइस पर पेश किया है. इसके साथ ही ₹3,000 का इंस्टेंट बैंक कैशबैक और ₹8,000 तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. इन दोनों ऑफर्स को मिलाने के बाद रिलायंस डिजिटल पर iPhone 17 का इफेक्टिव प्राइस ₹68,899 निकलकर आता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि रिलायंस के इस ₹68,899 वाले प्राइस में पुराने फोन की बेसिक स्क्रैप वैल्यू शामिल नहीं की गई है, जबकि फ्लिपकार्ट ने ₹43,599 के आंकड़े में iPhone 15 का पूरा ₹36,400 माइनस करके दिखाया है.
दोनों प्लेटफॉर्म्स की सीधी तुलना: कौन है ज्यादा किफायती?
अगर हम दोनों स्टोर्स के नियम और शर्तों को एक ही पैमाने पर रखकर देखें, यानी सिर्फ बैंक कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस को जोड़ें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है. बिना किसी पुराने फोन की वैल्यू घटाए फ्लिपकार्ट पर iPhone 17 आपको ₹79,999 में पड़ता है. वहीं रिलायंस डिजिटल पर बैंक कैशबैक और बोनस के बाद यही फोन ₹68,899 का पड़ता है. यानी बिना पुराना फोन दिए भी रिलायंस डिजिटल फ्लिपकार्ट के मुकाबले सीधे ₹11,100 सस्ता साबित हो रहा है. वहीं अगर आपके पास कोई भी पुराना फोन एक्सचेंज के लिए नहीं है, तो फ्लिपकार्ट पर आपको ₹82,999 देने होंगे, जबकि रिलायंस डिजिटल पर ₹3,000 के कैशबैक के बाद आपको केवल ₹76,899 चुकाने होंगे.
iPhone 17 Pro पर कहां मिल रही है सबसे तगड़ी डील?
Apple का प्रीमियम iPhone 17 Pro 256GB मॉडल ₹1,34,900 की कीमत पर लॉन्च हुआ था. फ्लिपकार्ट अभी भी इसे ₹1,34,900 पर ही लिस्ट कर रहा है, जहां Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹4,000 का कैशबैक मिलता है जिससे कीमत ₹1,30,900 हो जाती है. हालांकि, फ्लिपकार्ट इस पर ₹73,450 तक का अधिकतम एक्सचेंज ऑफर दे रहा है जो आपके पुराने फोन के मॉडल, उसकी कंडीशन और आपके पिनकोड पर निर्भर करता है. दूसरी तरफ, Reliance Digital इस फोन को ₹1,30,490 में लिस्ट कर रहा है और एक्सचेंज वैल्यू, बोनस व कैशबैक मिलाकर इसका इफेक्टिव प्राइस ₹56,990 बता रहा है. लेकिन याद रखें कि ₹56,990 पाने के लिए आपके पास बहुत हाई-वैल्यू वाला पुराना फोन होना जरूरी है.
Amazon Great Indian Festival का हाल
अमेज़न की सेल में भी iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. Amazon SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है. इसके अलावा प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ खास अतिरिक्त सेविंग्स भी रखी गई हैं. हालांकि अमेज़न ने iPhone 17 या 17 Pro के लिए कोई अलग से फ्लैट सेल प्राइस की घोषणा नहीं की है. वहां iPhone 17 256GB लगभग ₹99,900 और Pro मॉडल ₹1,34,900 के आसपास लिस्टेड है, जिस पर चेकआउट के समय उपलब्ध बैंक ऑफर्स लागू होते हैं.
खरीदने से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान
किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया सबसे कम दाम 'इफेक्टिव प्राइस' होता है जो हर ग्राहक के लिए एक समान नहीं हो सकता. एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने स्मार्टफोन के ब्रांड, उसकी वर्किंग कंडीशन, स्क्रीन की स्थिति और आपके एरिया पिनकोड पर निर्भर करती है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स भी विशिष्ट कार्ड्स जैसे ICICI, Axis या SBI तक ही सीमित होते हैं. इसलिए केवल विज्ञापनों में लिखे बड़े-बड़े पोस्टर्स को देखकर फैसला न लें, बल्कि चेकआउट पेज पर अपने कार्ड और डिवाइस के हिसाब से बनने वाली अंतिम राशि को देखकर ही पेमेंट करें.