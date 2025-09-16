Flipkart Tax Refund Case: 6 साल की कानूनी जंग के बाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, टैक्स विभाग को लौटाने होंगे ₹16.1 करोड़ कैश

ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Taxes Department) को फ्लिपकार्ट को ₹16.1 करोड़ रुपये कैश में वापस करने होंगे. यह रकम उस प्री-डिपॉजिट का 70% है, जो फ्लिपकार्ट ने 2016-17 के एक टैक्स डिमांड मामले में जमा किया था.

मामला क्या है?

2016-17 में टैक्स विभाग ने फ्लिपकार्ट पर मोबाइल चार्जर को “unscheduled commodities” (गैर-निर्धारित वस्तु) मानकर ज्यादा टैक्स दर लगाई थी. इस वजह से विभाग ने कंपनी से करीब ₹23 करोड़ की मांग कर दी. फ्लिपकार्ट ने इस मांग को चुनौती दी और नियमों के अनुसार प्री-डिपॉजिट जमा किया. इसमें से ₹6.9 करोड़ कैश और ₹16.1 करोड़ ITC (Input Tax Credit) के रूप में ई-कॉमर्स क्रेडिट लेजर (ECL) से भरा गया.

हाईकोर्ट ने क्यों दिया कैश रिफंड का आदेश?

विभाग ने ₹6.9 करोड़ कैश में वापस कर दिए, लेकिन ₹16.1 करोड़ का ITC हिस्सा रोक लिया. विभाग का कहना था कि ITC से किया गया भुगतान कैश रिफंड के लिए लागू नहीं होता. लेकिन जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार की बेंच ने विभाग की यह दलील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि –

• रिफंड चाहे कैश में किया गया हो या ITC के जरिए, उसे कैश में लौटाना अनिवार्य है.

• मोबाइल फोन और उसका चार्जर एक ही पैकेज का हिस्सा है, इसलिए चार्जर को अलग से टैक्स नहीं लगाया जा सकता.

फ्लिपकार्ट कैसे बना रिफंड का हकदार?

• फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले 2017 में जॉइंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स (अपील) में केस दायर किया, लेकिन मामला खारिज हो गया.

• फिर कंपनी ने 30% रकम (₹6.9 करोड़) कैश में और बाकी 70% (₹16.1 करोड़) ITC से जमा की.

• 2019 में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक अपीलेट ट्रिब्यूनल (KAT) में अपील की.

• मार्च 2022 में KAT ने फ्लिपकार्ट के पक्ष में फैसला सुनाया.

• 2023 में हाईकोर्ट ने भी विभाग की याचिका खारिज कर दी और KAT का आदेश बरकरार रखा.

इससे साफ हो गया कि फ्लिपकार्ट को उसकी पूरी रकम वापस मिलनी चाहिए. लेकिन विभाग ने केवल कैश वाला हिस्सा लौटाया, जबकि ITC का रिफंड रोका. आखिरकार हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी राशि कैश में लौटानी होगी, साथ ही ब्याज भी देना होगा.

क्यों है यह फैसला अहम?

यह फैसला न सिर्फ फ्लिपकार्ट बल्कि उन सभी कंपनियों के लिए राहत का संदेश है जो टैक्स विभाग की ऐसी कार्यवाही का सामना करती हैं. अदालत का कहना है कि अगर कोई कंपनी प्री-डिपॉजिट करती है, तो बाद में रिफंड हमेशा कैश में ही मिलेगा, चाहे भुगतान कैश से हुआ हो या ITC से.

FAQ

Q1: फ्लिपकार्ट को कितना रिफंड मिलेगा?

Ans: फ्लिपकार्ट को ₹16.1 करोड़ कैश में वापस मिलेंगे, साथ ही ब्याज भी.

Q2: टैक्स विभाग ने चार्जर को अलग से क्यों टैक्स किया था?

Ans: विभाग ने चार्जर को “unscheduled commodity” माना था और ज्यादा टैक्स दर लगा दी थी.

Q3: हाईकोर्ट ने क्या कहा?

Ans: हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जर मोबाइल का हिस्सा है और हर प्री-डिपॉजिट का रिफंड कैश में देना होगा.

Q4: यह केस कब से चल रहा था?

Ans: यह मामला 2016-17 से शुरू हुआ था और 2025 में फ्लिपकार्ट को राहत मिली.