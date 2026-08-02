/जिस अजगर से थर-थर कांपते हैं इंसान, उसका शिकार करने मैदान में उतरा रोबोट खरगोश, AI तकनीक जान हैरान रह जाएंगे आप!

क्या आपने कभी सुना है कि कोई खरगोश अजगर का शिकार कर सकता है? यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन फ्लोरिडा के एवलग्लैड्स के जंगलों में अब यही होने जा रहा है. विशालकाय बर्मिस पाइथन अजगरों के खतरे से परेसशान फ्लोरिडा ने अब टेक्नोलॉजी का सबसे अनोखा हथियार मैदान में उतारा है, वो है AI-पावर्ड रोबोट खरगोश. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हीट-सेंसर और असली गंध से लैस ये हाई-टेक शिकारी बिना अपनी जान गंवाए, खूंखार अजगरों को अपने जाल में फंसाएंगे. आइए जानते हैं टेक दुनिया के इस नए कारनामे को.
अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एवलग्लैड्स के जंगलों में लगातार बढ़ रही बर्मिस पाइथन यानी बड़े अजगरों की आबादी पर लगाम लगाने के लिए अब इंसानों के साथ-साथ हाई-टेक टेक्नोलॉजी का मदद लिया जा रहा है. दक्षिण फ्लोरिडा जल प्रबंधन जिला और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक खास रोबोटिक खरगोश तैयार किया है, जो AI की सहायता से अजगरों को खोजकर पकड़वाने में सहायता करेगा.
यह सोलर-पैनल से चलने वाला रोबोट खरगोश पारंपरिक वाइल्डलाइफ टूल्स से काफी अलग है. अजगरों को आकर्षित करने के लिए इसे असली शिकार की तरह डिजाइन किया गया है.
अजगर शिकार करने के लिए थर्मल सेंसिंग यानी गर्मी और गंध का इस्तेमाल करते हैं. यह रोबोट बिल्कुल असली खरगोश जैसी बॉडी हीट और गंध छोड़ता है.
रोबोट में एक AI-पावर्ड कैमरा लगा है जो आसपास की गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है. जैसे ही कोई अजगर इसके पास आता है, सिस्टम तुरंत अधिकारियों को अलर्ट भेज देता है.
अलर्ट मिलते ही ट्रेंड स्नेक कैचर्स यानी अजगर पकड़ने वाले एजेंट्स को मौके पर भेजा जाता है, जिससे अजगर को पकड़ा जा सके.
इन रोबोट्स को फ्लोरिडा के उन दुर्गम इलाकों में तैनात किया जा रहा है जहां इंसानों का पहुंचना या नजर रखना मुश्किल होता है.
फ्लोरिडा में बर्मिस पाइथन की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अनुमान के अनुसार, राज्य के उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनकी संख्या 1 लाख से 3 लाख के बीच हो सकती है. एक मादा अजगर एक बार में 70 से ज्यादा अंडे दे सकती है और इनकी लंबाई 18 फीट से ज्यादा हो सकती है.
अजगर स्थानीय वन्यजीवों जैसे रैकून, पोसम और पक्षियों का बड़े पैमाने पर शिकार कर रहे हैं, जिससे फ्लोरिडा पैंथर्स और दूसरे स्थानीय जीवों के लिए भोजन का संकट खड़ा हो गया है. एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक, अजगरों के कारण कुछ इलाकों में रैकून और पोसम की आबादी 99% तक कम हो गई है.
फ्लोरिडा हर साल फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज नाम से 10 दिवसीय प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाता है, जिसमें स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय शिकारी शामिल होते हैं. साल 2000 से अब तक राज्य के अभियानों के जरिए 19,000 से ज्यादा अजगरों को हटाया जा चुका है.
अधिकारियों का कहना है कि यह रोबोटिक खरगोश इंसानी प्रयासों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके काम को और ज्यादा सटीक और आसान बनाएगा.