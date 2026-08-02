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जिस अजगर से थर-थर कांपते हैं इंसान, उसका शिकार करने मैदान में उतरा रोबोट खरगोश, AI तकनीक जान हैरान रह जाएंगे आप!

AI Robot Rabbit: फ्लोरिडा के एवलग्लैड्स जंगलों में फैले अजगरों पर लगाम कसने के लिए वैज्ञानिकों ने AI तकनीक का अनोखा तोड़ निकाला है. इंसानों की जान जोखिम में डाले बिना, अब गंध और थर्मल-सेंसर से लैस रोबोट खरगोश जंगलों में उतरकर अजगरों को खोजने और पकड़वाने का काम करेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 02, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:18 PM IST
जिस अजगर से थर-थर कांपते हैं इंसान, उसका शिकार करने मैदान में उतरा रोबोट खरगोश, AI तकनीक जान हैरान रह जाएंगे आप!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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