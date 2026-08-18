'अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा' ChatGPT से दरिंदगी का प्लान शेयर करना पड़ा भारी, सीधे जेल पहुंचा सिरफिरा आशिक

आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई या दफ्तर के काम तक सीमित नहीं रह गया है. लोग अपने पर्सनल रिलेशंस, गम और गुस्से को भी AI के साथ शेयर कर रहे हैं. हालांकि, जब कोई व्यक्ति AI को किसी संगीन अपराध का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है, तो टेक्नोलॉजी खामोश नहीं रहती. हाल ही में फ्लोरिडा में एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 25 साल के युवक ने ChatGPT पर अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड की हत्या और यौन उत्पीड़न की खौफनाक प्लानिंग की. चैटबॉट ने तुरंत एक्शन लेते हुए यह जानकारी FBI को दे दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
यह घटना अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहां 25 साल के डैरेन झाऊ (Darren Zhou) नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. डैरेन का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद वह लगातार डिप्रेशन और गुस्से में था. मार्च के महीने में उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए ChatGPT का सहारा लिया. शुरुआत में वह अपनी पुरानी बातों, गर्लफ्रेंड की आदतों और अपने ब्रेकअप के दर्द के बारे में बात करता रहा. लेकिन धीरे-धीरे उसकी बातें बहुत ज्यादा डरावनी और हिंसक होती चली गईं.
अदालती दस्तावेजों के मुताबिक डैरेन ने ChatGPT पर लिखा कि अगर वह लड़की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी. उसने चैटबॉट से शेयर किया कि वह अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला है. उसने गन पॉइंट पर लड़की को अगवा करने, उसके साथ रेप करने और उसे बंधक बनाने की पूरी योजना AI के साथ शेयर की. इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि उसके पास AR-15 राइफल, ग्लॉक पिस्टल और शॉटगन जैसे घातक हथियार मौजूद हैं.
जब डैरेन की बातें सामान्य बातचीत से हटकर जानलेवा धमकियों में बदल गईं, तब OpenAI के सिक्योरिटी सिस्टम ने इसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया. OpenAI की पॉलिसी के अनुसार जब भी कोई यूजर हिंसा, आत्महत्या या गंभीर अपराध की योजना शेयर करता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने बिना देर किए इसकी सूचना सीधे संघीय जांच एजेंसी यानी FBI को दे दी. इसके बाद जांच अधिकारियों ने डैरेन की दो महीने की पूरी चैट हिस्ट्री निकाली.
FBI को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मई के महीने में डैरेन को गिरफ्तार कर लिया. उस पर एग्रेटेड स्टॉकिंग, मर्डर की लिखित धमकी देने और फोन का गलत इस्तेमाल करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए. 13 अगस्त को डैरेन ने अदालत में अपने तीनों अपराध स्वीकार कर लिए. जेल जाने से बचने के लिए उसने एक नेगोशिएटेड डील के तहत अपना जुर्म कबूल किया.
सर्किट जज स्कॉट सस्कॉर ने डैरेन को आठ साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई. इस सजा के तहत उसे शुरुआती दो सालों तक हर वक्त एंकल मॉनिटर पहनना होगा ताकि उसकी लोकेशन पर नजर रखी जा सके. इसके अलावा उसे मेंटल हेल्थ जांच से गुजरना होगा और बैटरर इंटरवेंशन प्रोग्राम पूरा करना होगा. कोर्ट ने उस पर शराब, ड्रग्स, हथियार रखने और अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड से किसी भी तरह का संपर्क बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.
यह मामला इस बात का बड़ा उदाहरण है कि AI चैटबॉट्स केवल आपके निजी साथी नहीं हैं, बल्कि वे सुरक्षा नियमों से बंधे हुए हैं. अगर कोई व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म्स पर गैरकानूनी या हिंसक गतिविधियों की चर्चा करता है तो एआई सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ जाती हैं. अमेरिका में इससे पहले भी शूटिंग और हिंसक मामलों में ChatGPT की संलिप्तता की जांच हो चुकी है, जिससे यह साफ होता है कि इंटरनेट पर आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.