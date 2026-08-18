Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा ChatGPT से दरिंदगी का प्लान शेयर करना पड़ा भारी, सीधे जेल पहुंचा सिरफिरा आशिक

'अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा' ChatGPT से दरिंदगी का प्लान शेयर करना पड़ा भारी, सीधे जेल पहुंचा सिरफिरा आशिक

ChatGPT पर एक्स-गर्लफ्रेंड के रेप और मर्डर की साजिश रचने वाले युवक को AI ने FBI के हवाले करवा दिया. जानिए कैसे AI सेफ्टी और ट्रैकिंग ने एक लड़की की जान बचाई.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 18, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:16 AM IST
'अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा' ChatGPT से दरिंदगी का प्लान शेयर करना पड़ा भारी, सीधे जेल पहुंचा सिरफिरा आशिक
Image Credit: (AI Generated Image) चैटबॉट ने तुरंत एक्शन लेते हुए यह जानकारी FBI को दे दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1989 में तियानमेन स्‍क्‍वायर पर जो कत्‍लेआम किया, उसको क्‍यों ठहरा रहे शी जिनपिंग?
2
3
4
5