DGCA New Rules: अब फ्लाइट में पावर बैंक का इस्तेमाल बैन? यात्री ध्यान दें, वरना एयरपोर्ट पर होगी मुश्किल

हवाई यात्रा करने वालों के लिए अब पावर बैंक से जुड़े नियम पहले जैसे नहीं रहे. हाल ही में Directorate General of Civil Aviation यानी DGCA ने पावर बैंक को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह फैसला उस घटना के बाद चर्चा में आया, जब IndiGo की एक फ्लाइट में कथित तौर पर पावर बैंक में आग लग गई थी. यह घटना Chandigarh Airport पर लैंडिंग के बाद हुई, जिसके कारण विमान में धुआं भर गया और यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. दुनियाभर में लिथियम-आयन बैटरियों से जुड़े हादसे बढ़ने के बाद अब भारत में भी सुरक्षा नियम सख्त कर दिए गए हैं. अगर आप भी फ्लाइट से सफर करने वाले हैं, तो इन नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है.

अब Checked-in Luggage में नहीं रख सकते Power Bank

DGCA के नए नियमों के मुताबिक, यात्री अब पावर बैंक को केवल हैंड बैगेज में ही रख सकते हैं. यानी आप इसे चेक-इन लगेज या सूटकेस में नहीं रख सकते. असल में लिथियम-आयन बैटरियों में ओवरहीटिंग का खतरा रहता है. अगर बैटरी में शॉर्ट सर्किट या आग लग जाए और वह विमान के कार्गो सेक्शन में हो, तो उसे तुरंत कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. इसी वजह से पावर बैंक को केबिन के अंदर रखने की अनुमति दी गई है.

Overhead Bin में रखने पर भी रोक

नए नियमों में सिर्फ हैंड बैगेज की बात नहीं है, बल्कि DGCA ने यह भी साफ कहा है कि पावर बैंक या अतिरिक्त लिथियम बैटरियों को ओवरहेड बिन में नहीं रखना चाहिए. एविएशन रेगुलेटर का कहना है कि अगर बंद ओवरहेड कम्पार्टमेंट में बैटरी से धुआं निकलने लगे या आग लग जाए, तो केबिन क्रू तुरंत उसे पहचान नहीं पाएगा. इसलिए पावर बैंक को अपने पास रखना ज्यादा सुरक्षित माना गया है.

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फ्लाइट में Power Bank से फोन चार्ज करना बैन

DGCA द्वारा लागू किए गए सबसे बड़े बदलावों में से एक यह है कि अब फ्लाइट के दौरान पावर बैंक इस्तेमाल करके मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच या अन्य गैजेट्स चार्ज नहीं किए जा सकेंगे. यानि यात्रा के दौरान आप अपने फोन को पावर बैंक से चार्ज नहीं कर पाएंगे. इतना ही नहीं, विमान में दिए गए इन-सीट चार्जिंग पोर्ट्स के जरिए पावर बैंक चार्ज करने पर भी रोक लगा दी गई है. एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को फ्लाइट से पहले और यात्रा के दौरान इन नियमों की जानकारी अनाउंसमेंट के जरिए दें.

किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रिपोर्ट करना होगा

DGCA ने यात्रियों को यह सलाह भी दी है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ज्यादा गर्मी महसूस हो, धुआं निकले, चिंगारी दिखाई दे या जलने जैसी गंध आए, तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें. ऐसी स्थिति में देरी करना खतरनाक साबित हो सकता है. विमान के अंदर छोटी सी तकनीकी खराबी भी बड़ी सुरक्षा समस्या बन सकती है.

Spare Batteries को सुरक्षित रखना जरूरी

नए दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त बैटरियों को सुरक्षित तरीके से रखने की सलाह भी दी गई है. DGCA के मुताबिक, यात्रियों को बैटरियों के टर्मिनल्स को टेप से कवर करना चाहिए या फिर उन्हें प्लास्टिक कवर और प्रोटेक्टिव पाउच में रखना चाहिए. इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है. खासतौर पर कैमरा बैटरी, ड्रोन बैटरी या अतिरिक्त लिथियम सेल रखने वाले यात्रियों के लिए यह सलाह बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

क्यों सख्त किए गए ये नियम?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री K Ram Mohan Naidu ने पहले बताया था कि ये नियम अंतरराष्ट्रीय एविएशन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. दरअसल, दुनियाभर में कई बार फ्लाइट्स में पावर बैंक या लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ओवरहीटिंग के कारण ये बैटरियां अचानक धुआं छोड़ सकती हैं या आग पकड़ सकती हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

सफर से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे हैं, तो अपने पावर बैंक को हमेशा हैंड बैग में रखें और यात्रा के दौरान उसका इस्तेमाल न करें. साथ ही, किसी भी संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नजरअंदाज न करें.