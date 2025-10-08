यशोभूमि में लगा टेक का महाकुंभ! PM मोदी करेंगे IMC 2025 का आगाज; 5G-6G के साथ इन चीजों पर रहेगा फोकस

IMC 2025: भारत की डिजिटल और मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस साल भी बड़ा आयोजन होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 8 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी 8 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:45 बजे यशोभूमि, नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण की शुरुआत करेंगे. यह इवेंट 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा. हर बार की तरह इस बार भी इवेंट का फोकस टेलीकॉम और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगा. सब की नजर SATCOM यानी सैटेलाइट कम्यूनिकेशन पर होगी क्योंकि भारत सरकार इसे लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रही है.

पीएम मोदी ने कही ये बात

इस इवेंट को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बुधवार यानी 8 अक्टूबर को सुबह 9:45 बजे यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग लूंगा. इस बैठक में 'नवाचार से परिवर्तन' विषय पर विचार-विमर्श होगा. इस मंच पर दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला जाएगा और इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने से संबंधित चर्चाएं भी होंगी.

At 9:45 AM tomorrow, 8th October, I will take part in the India Mobile Congress being held in Yashobhoomi, New Delhi. This meeting will involve deliberations on the theme of 'Innovate to Transform.' This platform will highlight India's strides in the telecom sector and also… — Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2025

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक टेक्नोलॉजी इवेंट है जहां हर साल देश दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां शिरकत करती हैं. इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में टेलीकॉम पर विशेष फोकस रहता है. इस इवेंट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन यानी DoT और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जा रहा है.

क्या है इस बार की थीम?

बात करें IMC की थीम की तो इस बार इनोवेट टु ट्रांसफॉर्म थीम रखी गई है. ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेंशन को भी दर्शाता है. 4 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में टेक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इनोवेशन्स प्रेजेंट करेंगी.

IMC इवेंट का विशेष फोकस ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन्स, सेमिकंडक्टर्स, क्वॉन्टम कम्यूनिकेशन, 6G और फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स पर होगा. साथ ही इस बार नेक्स्ट जेनेरेशन कनेक्टिविटी के साथ साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाएगा.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के इस इवेंट में 150 से ज्यादा देशों से 1.5 लाख से ज्यादा गेस्ट, 7,000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधियों और 400 से ज्यादा कंपनियों के भाग लेने की संभावना है. 5जी-6जी, एआई, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी (हरित प्रौद्योगिकी) जैसे क्षेत्रों में 1,600 से ज्यादा नए उपयोग-मामलों को 100 से ज्यादा सत्रों और 800 से ज्यादा वक्ताओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

आईएमसी 2025 अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी बल देता है, जिसमें जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं.