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अरबपतियों का 'अड्डा' हैं ये 3 देश! आधी से ज्यादा दुनिया की दौलत सिर्फ यहीं सिमटी, भारत है इस नंबर पर

दुनिया के 51% अरबपति केवल अमेरिका, चीन और भारत में रहते हैं, जहां अमेरिका 989 अरबपतियों के साथ सबसे आगे है. भारत ने भी इस साल नया इतिहास रचा है, जहां 229 अरबपतियों की कुल संपत्ति पहली बार $1 ट्रिलियन (करीब 84 लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच गई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:37 AM IST
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अरबपतियों का 'अड्डा' हैं ये 3 देश! आधी से ज्यादा दुनिया की दौलत सिर्फ यहीं सिमटी, भारत है इस नंबर पर

दुनियाभर में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इस साल कुल 3,428 अरबपति दर्ज किए गए हैं, जो 80 देशों और क्षेत्रों में फैले हुए हैं. टेक्नोलॉजी, बाजार और ग्लोबल बदलावों के चलते संपत्ति तेजी से बढ़ रही है और अमीरी कुछ खास लोगों के पास केंद्रित होती जा रही है. हालांकि ये अरबपति कई देशों में मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 51% सिर्फ तीन देशों में ही रहते हैं- United States, China और India.

अमेरिका: अरबपतियों का सबसे बड़ा केंद्र

United States इस लिस्ट में सबसे आगे है और यहां कुल 989 अरबपति रहते हैं. इनकी कुल संपत्ति लगभग 8.4 ट्रिलियन डॉलर है. दुनिया के टॉप 20 सबसे अमीर लोगों में से 15 यहीं के हैं. इनमें सबसे अमीर व्यक्ति Elon Musk हैं, जो कई साल पहले साउथ अफ्रीका से अमेरिका आए थे. इसके अलावा Jeff Bezos, Mark Zuckerberg और Larry Page जैसे बड़े टेक लीडर्स भी इसी देश से हैं. खास बात यह है कि 2026 में ही अमेरिका में 100 से ज्यादा नए अरबपति जुड़े हैं.

चीन: AI और बाजार ने बढ़ाई रफ्तार

China इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां 539 अरबपति हैं और उनकी कुल संपत्ति 2.2 ट्रिलियन डॉलर है. चीन में पिछले साल के मुकाबले अरबपतियों की संख्या और संपत्ति दोनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इसका बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का मजबूत प्रदर्शन है. चीन के सबसे अमीर व्यक्ति Zhang Yiming हैं, जो TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance के सह-संस्थापक हैं.

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भारत: तेजी से बढ़ता अरबपतियों का देश

India इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां 229 अरबपति हैं. इनकी कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है, जो पिछले साल के 941 बिलियन डॉलर से ज्यादा है. भारत में यह बढ़त मुख्य रूप से मजबूत शेयर बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण हुई है. देश के सबसे अमीर व्यक्ति Mukesh Ambani हैं, जिनकी संपत्ति करीब 100 बिलियन डॉलर के आसपास है.

टॉप 5 में कौन-कौन शामिल

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर Germany है, जहां 212 अरबपति हैं, जबकि पांचवें स्थान पर Russia है, जहां 147 अरबपति रहते हैं. टॉप 10 की सूची में ज्यादातर देश पिछले साल जैसे ही बने हुए हैं. हालांकि United Kingdom इस बार 10वें से फिसलकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि Taiwan ने टॉप 10 में जगह बना ली है.

क्या कहता है यह ट्रेंड

इन आंकड़ों से साफ है कि दुनिया की संपत्ति कुछ ही देशों में तेजी से केंद्रित हो रही है. खासकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर इस बदलाव के बड़े कारण बन रहे हैं. अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि नए अरबपतियों को भी तेजी से पैदा कर रहे हैं. आने वाले समय में यह ट्रेंड और तेज हो सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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